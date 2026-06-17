Erling Haaland e de neoprit! Statistica fabuloasă a norvegianului, după dubla din Irak – Norvegia

Erling Haaland a ajuns la Cupa Mondială pentru prima oară şi face ce ştie mai bine: să marcheze. Atacantul lui Manchester City a marcat de două ori în primele 45 de minute ale meciului dintre Irak şi Norvegia, de la Cupa Mondială 2026, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Haaland a deschis scorul în minutul 29, după care i-a readus în avantaj pe norvegieni în minutul 43, când a profitat de o eroare din apărarea Irakului.
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Erling Haaland înscrie pe bandă rulantă! Statistica incredibilă, după ce a reuşit o dublă la debutul la Cupa Mondială
Aflat în premieră la Cupa Mondială, acolo unde Norvegia a revenit pentru prima oară din 1998, Haaland a reuşit să marcheze într-o nouă competiţie la meciul de debut. Mai exact, acest lucru s-a întâmplat pentru a patra oară. El a mai reuşit acest lucru la primul meci din Champions League, pe vremea când evolua la Salzburg, în Bundesliga, la Borussia Dortmund, dar şi în Premier League, la Manchester City.
ERLING HAALAND SCORES FOR NORWAY!!! 🇳🇴
He has now scored on his debut in the:
◎ Champions League
◎ Bundesliga
◎ Premier League
◉ World Cup 🆕
*Acts shocked* pic.twitter.com/K3RsE2DhJ9
— Squawka (@Squawka) June 16, 2026
Mai mult decât atât, Erling Haaland a reuşit să înscrie în ultimele 11 meciuri disputate în tricoul Norvegiei, din noiembrie 2024 încoace. În toată această perioadă, el a înscris 19 goluri, adică în preliminarii, plus primul meci de la acest Mondial. În total, el are 57 de goluri în 51 de meciuri pentru echipa naţională a Norvegiei.
11 – Erling Haaland has scored in his last 11 competitive appearances for Norway dating back to November 2024.
Automatic. pic.twitter.com/c2qcdtAeVI
— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
La acest Campionat Mondial, Erling Haaland joacă cu “Braut Haaland” pe spate. El a dorit să poarte şi numele de familie al mamei sale la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.
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