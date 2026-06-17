De ce a apărut Erling Haaland cu numele „Braut Haaland” pe tricou, în Irak – Norvegia?

Numele prezent pe echipamentul lui Erling Haaland, la meciurile Norvegiei, este diferit față de cel de la echipele de club! Starul a ales să nu apară doar cu numele său de familie, la debutul său la World Cup 2026.
Norvegia s-a calificat la World Cup după o pauză de 28 de ani. Erling Haaland nu era născut la ultima participare a țării sale la un astfel de turneu final, în 1998.
Erling Haaland, cu numele „Braut Haaland” pe tricou la World Cup 2026
Potrivit informațiilor oferite de Goal, citate de Yahoo Sports, Erling Haaland a decis să poarte și numele de familie al mamei, Gry Marita Braut, pe tricou, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.
De menționat este faptul că Erling se prezintă drept „Erling Braut Haaland” pe rețelele de socializare. Totuși, la echipele de club, pe echipamentele sale se regăsește doar numele de familie „Haaland”.
Norvegienii aleg des să utilizeze ambele nume de familie ale părinților ca parte a identității personale. Această practică culturală explică motivul pentru care Erling Haaland are numele „Braut Haaland” pe tricou, la echipa națională.
Lotul Norvegiei la World Cup 2026
Portari: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg)
Fundași: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), David Moller Wolfe (Wolves), Leo Ostigard (Genoa)
Mijlocași: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)
Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid)
Selecționer: Stale Solbakken
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