Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Haaland îşi face debutul la Mondial

Irak – Norvegia, meci din prima etapă a Grupei I, se joacă miercuri, de la ora 01:00 a României. Meciul va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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Irakul are o singură participare la Cupa Mondială înainte de 2026: Mexic 1986. Atunci a jucat în grupă cu Paraguay, Belgia și Mexic și a pierdut toate cele trei meciuri, fără puncte.

Norvegia a participat la patru Cupe Mondiale: 1938, 1994, 1998 și, după o pauză de 28 de ani, 2026. Meciul are o importanţă mare, iar Erling Haaland a scris pe rețelele sociale exact în ziua disputei: ”Gata cu așteptarea”.

Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Echipele probabile

Irak: Hassan – Ali, Tahseen, Hashim, Doski -Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Farji – Al-Hamadi, Jasim

Selecționer: Graham Arnold