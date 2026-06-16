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Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Haaland îşi face debutul la Mondial

Antena Sport Publicat: 16 iunie 2026, 13:04

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Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Haaland îşi face debutul la Mondial
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Irak – Norvegia, meci din prima etapă a Grupei I, se joacă miercuri, de la ora 01:00 a României. Meciul va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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Irakul are o singură participare la Cupa Mondială înainte de 2026: Mexic 1986. Atunci a jucat în grupă cu Paraguay, Belgia și Mexic și a pierdut toate cele trei meciuri, fără puncte.

Norvegia a participat la patru Cupe Mondiale: 1938, 1994, 1998 și, după o pauză de 28 de ani, 2026. Meciul are o importanţă mare, iar Erling Haaland a scris pe rețelele sociale exact în ziua disputei: ”Gata cu așteptarea”.

Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Echipele probabile
Irak: Hassan – Ali, Tahseen, Hashim, Doski -Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Farji – Al-Hamadi, Jasim

Selecționer: Graham Arnold

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Norvegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Aursnes – Sorloth, Haaland, Nusa

Selecționer: Stale Solbakken

Loturile celor două selecţionate

Lot Irak

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Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Selecționer: Graham Arnold

Lot Norvegia

Portari: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg)
Fundași: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), David Moller Wolfe (Wolves), Leo Ostigard (Genoa)
Mijlocași: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)
Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid)
Selecționer: Stale Solbakken

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