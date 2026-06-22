Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea, uluiţi de ce a reuşit Lionel Messi la Mondial: “E etern / Echipa îl susţine”

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au fost impresionaţi de ceea ce a realizat Lionel Messi la Campionatul Mondial. Starul sud-american a marcat o “dublă” în Argentina – Austria, meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, depăşindu-l pe Miroslav Klose. Starul argentinian a ajuns la 18 goluri marcate la turneele finale.
Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea, uluiţi de ce a reuşit Lionel Messi la Mondial
Florin Răducioiu a remarcat puterea mentală de care a dat dovadă Lionel Messi, reuşind să marcheze o “dublă” în victoria cu Austria, după ce a ratat un penalty în minutul 9.
“E clar, protagonistul absolut a fost acest jucător etern, Leo Messi. E cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial. Paradoxal, greşeşte, ratează un 11 metri. Dar ce înseamnă un adevărat campion, de o forţă mentală extraordinară, reuşeşte să marcheze după o acţiune superbă.
Golul doi a fost extraordinar din punct de vedere al dinamicii, răutatea cu care urmăreşte mingea înaintea de a marca. Messi este Maradona în fiecare zi, îl visăm, îl avem în rândurile noastre. Ce putem să mai spunem de acest jucător“, a declarat Florin Răducioiu, la Antena 1.
Pe de altă parte, Bogdan Stelea a subliniat că ceilalţi jucători ai Argentinei au încredere deplină în Lionel Messi şi îl susţin în orice acţiune, în timpul partidelor.
“Are energie pentru că în restul meciului, nu depune efort. Aleargă când ştie că poate face ceva. La faza respectivă, dă o pasă foarte bună, după primeşte o pasă, preia cu călcâiul într-un fel, şi-o prelungeşte într-un aşa fel încât fundaşul avea şansa să-i ia mingea.
Ce m-a surprins, că nu s-a ferit deloc, cu riscul să intre într-un clinci cu fundaşul. Se vede că se loveşte puţin, dar reuşeşte să împingă mingea în poartă. A fost demon şi înger în prima repriză, dar are foarte multă încredere în ceea ce face şi ce e cel mai important, echipa are încredere în el şi îl susţine”, a spus şi Bogdan Stelea, la Antena 1.
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