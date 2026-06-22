Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea, uluiţi de ce a reuşit Lionel Messi la Mondial: “E etern / Echipa îl susţine”

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au fost impresionaţi de ceea ce a realizat Lionel Messi la Campionatul Mondial. Starul sud-american a marcat o “dublă” în Argentina – Austria, meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, depăşindu-l pe Miroslav Klose. Starul argentinian a ajuns la 18 goluri marcate la turneele finale.

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea, uluiţi de ce a reuşit Lionel Messi la Mondial

Florin Răducioiu a remarcat puterea mentală de care a dat dovadă Lionel Messi, reuşind să marcheze o “dublă” în victoria cu Austria, după ce a ratat un penalty în minutul 9.

“E clar, protagonistul absolut a fost acest jucător etern, Leo Messi. E cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial. Paradoxal, greşeşte, ratează un 11 metri. Dar ce înseamnă un adevărat campion, de o forţă mentală extraordinară, reuşeşte să marcheze după o acţiune superbă.

Golul doi a fost extraordinar din punct de vedere al dinamicii, răutatea cu care urmăreşte mingea înaintea de a marca. Messi este Maradona în fiecare zi, îl visăm, îl avem în rândurile noastre. Ce putem să mai spunem de acest jucător“, a declarat Florin Răducioiu, la Antena 1.