Houston, casa rachetelor spațiale: Cum arată orașul unde Germania, Portugalia și Olanda joacă la World Cup 2026
Video

Houston, casa rachetelor spațiale: Cum arată orașul unde Germania, Portugalia și Olanda joacă la World Cup 2026

Houston este unul dintre cele 11 orașe din Statele Unite ale Americii care vor găzdui partide la Cupa Mondială din vară, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena. Aflat în statul Texas, Houston e al patrulea cel mai mare oraș din SUA, având o populație de 2,3 milioane de locuitori.

Orașul din sudul țării are clădiri spectaculoase și oferă un peisaj urban remarcabil, însă altceva iese în evidență în această metropolă. Houston reprezintă casa celor de la NASA și a centrului spațial american, unde se construiesc rachete și dispozitive care ajung în spațiu.

Arena din oraș, numită simplu Houston Stadium, va găzdui șapte patide la Cupa Mondială. Aici, echipe precum Germania, Olanda sau Portugalia își vor face apariția, lusitanii urmând să joace chiar de două ori în faza grupelor, cu RD Congo și Uzbekistan.

Ultimele video adaugate

Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a "cărat" echipa fără Doncic și Reaves

Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a "cărat" echipa fără Doncic și Reaves

Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a "cărat" echipa fără Doncic și Reaves
Gol de senzaţie în prelungirile semifinalei din Liga Campionilor Asiei, anulat dintr-un motiv incredibil!

Gol de senzaţie în prelungirile semifinalei din Liga Campionilor Asiei, anulat dintr-un motiv incredibil!

Gol de senzaţie în prelungirile semifinalei din Liga Campionilor Asiei, anulat dintr-un motiv incredibil!
Gică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor

Gică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor

Gică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor
Jurnal Antena Sport | Pe cine pariază Victor Pițurcă la Campionatul Mondial?

Jurnal Antena Sport | Pe cine pariază Victor Pițurcă la Campionatul Mondial?

Jurnal Antena Sport | Pe cine pariază Victor Pițurcă la Campionatul Mondial?