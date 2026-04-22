Video Houston, casa rachetelor spațiale: Cum arată orașul unde Germania, Portugalia și Olanda joacă la World Cup 2026

Houston este unul dintre cele 11 orașe din Statele Unite ale Americii care vor găzdui partide la Cupa Mondială din vară, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena. Aflat în statul Texas, Houston e al patrulea cel mai mare oraș din SUA, având o populație de 2,3 milioane de locuitori.

Orașul din sudul țării are clădiri spectaculoase și oferă un peisaj urban remarcabil, însă altceva iese în evidență în această metropolă. Houston reprezintă casa celor de la NASA și a centrului spațial american, unde se construiesc rachete și dispozitive care ajung în spațiu.

Arena din oraș, numită simplu Houston Stadium, va găzdui șapte patide la Cupa Mondială. Aici, echipe precum Germania, Olanda sau Portugalia își vor face apariția, lusitanii urmând să joace chiar de două ori în faza grupelor, cu RD Congo și Uzbekistan.