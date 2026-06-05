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Antrenorul din Liga 1 care e deschis la discuții cu Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 12:07

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Antrenorul din Liga 1 care e deschis la discuții cu Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic

Adrian Mihalcea e deschis la discuții cu Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Dinamo a anunțat că Zeljko Kopic nu va mai fi antrenorul echipei pentru sezonul viitor, iar acum formația bucureșteană trebuie să se miște repede și să caute un înlocuitor, pentru că pregătirea de vară începe la jumătatea lunii iunie.

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Trupa alb-roșie rămâne fără tehnicianul croat, cel care a ajuns în 2023 la echipă, într-un moment în care spectrul retrogradării era destul de mare, însă a reușit să salveze echipa și chiar să o ducă, la finalul sezonului 2025-2026, pe locul 4.

Adrian Mihalcea nu exclude posibile negocieri cu Dinamo

Adrian Mihalcea, unul dintre cei mai apreciați antreori români din Liga 1, care nu s-a ferit să recunoască faptul că a rămas fan al lui Dinamo, pentru care a fost și jucător, spune că nu a discutat până acum nimic cu șefii grupării bucureștene. Totuși, acesta nu exclude posibile negocieri pe viitor, dacă o să fie contactat în acest sens.

“Eu mai am contract un an cu UTA. (n.r. Dinamo a anunțat plecarea lui Kopic) M-ai surprins, sunt plecat în vacanță, între două avioane, nu știam. Eu nu am vorbit nimic cu cei de la Dinamo până acum. Sigur, nu se știe pe viitor, vedem ce o să se întâmple, dar până acum vă spun clar că nu am discutat cu nimeni”, a spus Adrian Mihalcea pentru AS.ro.

Adrian Mihalcea a mai fost antrenor la Dinamo pentru o scurtă perioadă

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani și-a început cariera la Unirea Slobozia, în 2023, iar momentul culminant a fost în 2020, când a acceptat propunerea venită de la Dinamo, în plină pandemie. A stat doar 7 meciuri pe banca formației bucureștene și a plecat, ajungând din nou la Slobozia, pe care a reușit să o promoveze în Liga 1, în 2025.

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Acum, Mihalcea este la UTA, cu care mai are contract pentru un sezon, iar rezultatele au fost foarte bune. Formația arădeană, care nu are drept de participare în cupele europene, a câștigat play-out-ul, terminând peste FCSB și având un joc apreciat de critici. Arădenii chiar au învins-o pe Dinamo, 2-0, pe teren propriu, la capătul unei partide pe care au dominat-o clar.

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