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Jurnal Antena Sport | Ai, n-ai mingea tragi la poartă

Ca furnicuțele au tras din greu Răducioiu și Borcea pentru un duel memorabil. Răducioiu a reușit cea mai tare lovitură, dar Borcea a câștigat.

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