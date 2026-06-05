Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: „Am venit străin, plec câine roșu!”

Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1.
Kopic a avut 112 meciuri oficiale pentru Dinamo, însă s-a despărțit cu regrete de echipă: la ultimul meci, Dinamo a fost învinsă de FCSB în barajul pentru Conference League.
Mesajul lui Kopic la plecare
Aproape în același timp cu comunicatul oficial postat de Dinamo, Kopic a scris la rândul său un mesaj pe contul oficial de Instagram.
„Dragă familie dinamovistă,
Uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Au fost doi ani și jumătate petrecuți alături de un club uriaș, cu o istorie impresionantă, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții autentice, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite. Cu tot sufletul. Pentru mine a însemnat mult mai mult decât un loc de muncă. Mult mai mult decât muncă grea și viață trăită la limită.
A fost o conexiune cu spiritul lui Dinamo și o responsabilitate uriașă de a construi ceva nu doar pentru prezent, ci și pentru viitorul clubului. Ceva care să ofere lui Dinamo șansa de a continue să crească și să ajungă acolo unde merită să fie, acolo unde cu toții ne dorim să ne vedem clubul. Acum, când a venit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima.
Le doresc jucătorilor, membrilor staffului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos în istoria lui Dinamo. Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, niciun moment de susținere. Voi păstra pentru totdeauna doar amintiri frumoase. Așa cum au spus suporterii noștri, am venit aici ca un străin și plec ca un „câine roșu”!
Hai Dinamo!” a scris Zeljko Kopic pe contul său oficial de Instagram.
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