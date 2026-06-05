Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: „Am venit străin, plec câine roșu!”

Zeljko Kopic salută galeria, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1.

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Kopic a avut 112 meciuri oficiale pentru Dinamo, însă s-a despărțit cu regrete de echipă: la ultimul meci, Dinamo a fost învinsă de FCSB în barajul pentru Conference League.

Mesajul lui Kopic la plecare

Aproape în același timp cu comunicatul oficial postat de Dinamo, Kopic a scris la rândul său un mesaj pe contul oficial de Instagram.

„Dragă familie dinamovistă,

Uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Au fost doi ani și jumătate petrecuți alături de un club uriaș, cu o istorie impresionantă, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții autentice, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite. Cu tot sufletul. Pentru mine a însemnat mult mai mult decât un loc de muncă. Mult mai mult decât muncă grea și viață trăită la limită.