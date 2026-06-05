Home | Fotbal | Liga 1 | Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: „Am venit străin, plec câine roșu!”

Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: „Am venit străin, plec câine roșu!”

Sebastian Ujica Publicat: 5 iunie 2026, 11:30

Comentarii
Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: Am venit străin, plec câine roșu!”

Zeljko Kopic salută galeria, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a avut 112 meciuri oficiale pentru Dinamo, însă s-a despărțit cu regrete de echipă: la ultimul meci, Dinamo a fost învinsă de FCSB în barajul pentru Conference League.

Mesajul lui Kopic la plecare

Aproape în același timp cu comunicatul oficial postat de Dinamo, Kopic a scris la rândul său un mesaj pe contul oficial de Instagram.

„Dragă familie dinamovistă,

Uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Au fost doi ani și jumătate petrecuți alături de un club uriaș, cu o istorie impresionantă, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții autentice, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite. Cu tot sufletul. Pentru mine a însemnat mult mai mult decât un loc de muncă. Mult mai mult decât muncă grea și viață trăită la limită.

Reclamă
Reclamă

A fost o conexiune cu spiritul lui Dinamo și o responsabilitate uriașă de a construi ceva nu doar pentru prezent, ci și pentru viitorul clubului. Ceva care să ofere lui Dinamo șansa de a continue să crească și să ajungă acolo unde merită să fie, acolo unde cu toții ne dorim să ne vedem clubul. Acum, când a venit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima.

Le doresc jucătorilor, membrilor staffului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos în istoria lui Dinamo. Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, niciun moment de susținere. Voi păstra pentru totdeauna doar amintiri frumoase. Așa cum au spus suporterii noștri, am venit aici ca un străin și plec ca un „câine roșu”!

Hai Dinamo!” a scris Zeljko Kopic pe contul său oficial de Instagram.

Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvernMisiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
Reclamă
 
View this post on Instagram
 
A post shared by Željko Kopić (@zeljkokopicofficial)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Observator
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
11:42

Echipa de 1 miliard de euro care își joacă viitorul la Campionatul Mondial! Pare desprinsă din Ultimate Team
11:09

BREAKING NEWSOFICIAL | Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic
10:41

Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primul meci “acasă” din noul mandat. Șapte jucători sunt OUT
10:38

Lovitură de teatru la CFR Cluj. Anunțul lui Ioan Varga despre Marius Șumudică
10:38

UPDATEMarius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totul
10:30

Daniel Niculae pleacă și el de la Hermannstadt! Revoluție la Sibiu după retrogradarea în Liga a 2-a
Vezi toate știrile
1 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 2 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 3 “Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu 4 Farul Constanța a bifat primul transfer al verii! 5 PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!” 6 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Marius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totulMarius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totul