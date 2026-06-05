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Echipa de 1 miliard de euro care își joacă viitorul la Campionatul Mondial! Pare desprinsă din Ultimate Team

Sebastian Ujica Publicat: 5 iunie 2026, 11:42

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Echipa de 1 miliard de euro care își joacă viitorul la Campionatul Mondial! Pare desprinsă din Ultimate Team

Cristiano Ronaldo face parte din lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Campionatul Mondial stă să înceapă, iar turneele finale au fost mereu o oportunitate pentru transferuri spectaculoase! Precum James Rodriguez la Real Madrid în 2014. Iar ediția din SUA, Mexic și Canada este o oportunitate mare pentru jucătorii care vor intra în ultimul an de contract.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Echipă de 1 miliard, vreau contract

Deși fiecare jucător spune în această perioadă că se gândește doar la Campionatul Mondial, turneul final este pentru mulți dintre ei un mod de a obține un nou contract pe sume mari. Mai ales în cazul jucătorilor care vor intra de la 1 iulie în ultimul an de înțelegere.

O evoluție bună la turneul final le poate aduce fie un transfer răsunător, fie un contract mai bun la noua echipă, fie o oportunitate mare pentru vara viitoare când orice club care îi dorește nu mai trebuie să plătească o sumă de transfer. Iar în această situație sunt câțiva dintre cei mai importanți jucători din fotbal din ultimul deceniu!

Cum arată echipa?

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  • Portar: Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Fundaș dreapta: Marcos Llorente (Atletico Madrid)
  • Fundaș central: Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Fundaș central: Lisandro Martinez (Manchester United)
  • Fundaș stânga: Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)
  • Mijlocaș central: Fabian Ruiz (PSG)
  • Mijlocaș central: Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Mijlocaș central: Rodri (Manchester City)
  • Atacant: Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Atacant: Harry Kane (Bayern Munchen)
  • Atacant: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
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