„Ați câștigat bilete la Campionatul Mondial!” Ce s-a întâmplat cu cei care au primit acest mesaj

O tentativă de fraudă înainte de Campionatul Mondial a lovit mai mulți locuitori din Hampshire, iar experții avertizează că turneul final din SUA, Mexic și Canada este văzută ca o oportunitate pentru răufăcători.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Tentativă de fraudă cu bilete

Câteva zeci de rezidenți din comunicatul Hampshire au primit scrisori care îi informau că au câștigat la o loterie organizată pentru Campionatul Mondial, deși nu au participat la vreo astfel de competiție. Nu este un caz solidar.

Departamentul Report Fraud a confirmat 43 de tentative de fraudă legate de Campionatul Mondial din octombrie 2025 până în prezent. Acest lucru se datorează faptului că răufăcătorii încearcă să profite de entuziasmul oamenilor pentru un eveniment.

„Suporterii de fotbal sunt îndemnați să fie foarte atenți la tentativele de fraudă înaintea Cupei Mondiale FIFA. Din păcate, aceasta este o perioadă ideală pentru infractori, care profită de entuziasmul generat de competiție pentru a-și viza victimele. Dacă ați fost contactat din senin și vi s-a spus că ați câștigat la o loterie sau la un concurs, este foarte probabil să fie vorba despre o înșelătorie, mai ales dacă nu v-ați înscris niciodată la respectiva loterie sau competiție.