Transfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract

Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Transferul a fost prezentat oficial de clubul oltean. El a ajuns la un acord cu Mihai Rotaru pentru un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire.

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“La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 m, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova.



Noul goalkeeper al Științei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superligă.



Bine ai venit acasă, Alex!”, este mesajul postat de clubul oltean.

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(Știrea inițială)

Universitatea Craiova își continuă strategia de întărire a lotului cu jucători tineri, iar una dintre țintele clubului pentru această vară este Alexandru Maxim, portarul care a impresionat în sezonul recent încheiat la FC Voluntari. Patronul Mihai Rotaru a început negocierile, mai ales că oltenii au probleme între buturi, acolo unde trebuie neapărat să mai facă un transfer, deoarece Isenko este accidentat.