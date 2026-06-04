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Transfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 13:14

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Transfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a suflat un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract

Mihai Rotaru

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Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Transferul a fost prezentat oficial de clubul oltean. El a ajuns la un acord cu Mihai Rotaru pentru un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire.

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“La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 m, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova.

Noul goalkeeper al Științei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superligă.

Bine ai venit acasă, Alex!”, este mesajul postat de clubul oltean.

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(Știrea inițială)

Universitatea Craiova își continuă strategia de întărire a lotului cu jucători tineri, iar una dintre țintele clubului pentru această vară este Alexandru Maxim, portarul care a impresionat în sezonul recent încheiat la FC Voluntari. Patronul Mihai Rotaru a început negocierile, mai ales că oltenii au probleme între buturi, acolo unde trebuie neapărat să mai facă un transfer, deoarece Isenko este accidentat.

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Goalkeeperul în vârstă de 19 ani, care măsoară nu mai puțin de 2,02 metri, a avut un rol important în promovarea echipei ilfovene în Liga 1.

Alexandru Maxim aparține în prezent de FCSB, însă contractul său cu formația bucureșteană expiră în această vară, iar jucătorul poate deveni liber de contract. Această situație îl transformă într-o oportunitate interesantă pentru Universitatea Craiova, care urmărește cu atenție evoluția sa, anunță Fanatik.ro.

Născut chiar la Craiova, tânărul portar și-a început cariera în orașul natal înainte de a face pasul către FCSB în anul 2021. De atunci, acesta a acumulat experiență prin mai multe împrumuturi, evoluând de două ori pentru FC Voluntari și o dată pentru Olimpia Satu Mare.

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În sezonul 2025-2026, Maxim s-a impus ca titular la FC Voluntari și a contribuit decisiv la revenirea echipei în prima ligă.

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