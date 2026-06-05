Selecționerul care s-ar fi deghizat în femeie de serviciu, de frica fanilor, după ce a ratat trofeul Cupei Mondiale

Eșecul Braziliei din 1950, când a pierdut trofeul Cupei Mondiale chiar pe Maracanã din Rio de Janeiro, ascunde multe povești dramatice. Într-un moment în care toată țara se pregătea de sărbătoare, ba unii deja o porniseră în timpul finalei neconvenționale cu Uruguay, totul s-a prăbușit. Brazilia avea nevoie doar de un egal pentru a deveni campioană mondială pentru prima dată în istoria ei, dar până la urmă „s-a ales” cu un doliu național.

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Brazilia a condus cu 1-0, iar ziarele aveau primele pagini gata

Ecourile acelei zile de 16 iulie 1950 se mai aud și astăzi. În percepția publicului, care a asimilat înfrângerea cu o catastrofă, au contat enorm contextul și desfășurarea improbabilă a meciului. Totul era proiectat pentru o mare petrecere, inclusiv ziarele de a doua zi aveau titlurile spectaculoase pregătite. Brazilia a și deschis scorul, imediat după pauză, prin Friaça, iar jucătorii uruguayeni înșiși nu mai credeau într-o răsturnare de scor.

Cei aproape 200.000 de spectatori dansau și își imaginau deja o sărbătoare de trei zile și trei nopți. „Suporterii lor săreau de bucurie, ca și cum ar fi câștigat deja Cupa Mondială”, își amintea uruguayanul Alcides Ghiggia, în 2014. Culmea, chiar el avea să întoarcă soarta meciului. Întâi a dat o pasă de gol, în minutul 63, apoi a marcat pentru 2-1 golul vieții sale, așa cum l-a numit ulterior.

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Barbosa și „Dictatorul”, găsiți vinovați pentru eșec

Odată ce meciul s-a încheiat și Uruguay a cucerit nesperat Cupa Mondială, atmosfera s-a schimbat complet și a pornit o goană după vinovați. Cel mai la îndemână a fost portarul Moacir Barbosa, care avea să fie urmărit toată viața de umbra acelui joc. „În Brazilia, pedeapsa maximă pentru o crimă este de 30 de ani. Eu plătesc de 50 de ani pentru o crimă pe care nu am comis-o”, spunea el în anul 2000, cu puțină vreme înainte să moară.