Farul Constanța a bifat primul transfer al verii!

După un sezon dificil, în care a luptat până în ultimele etape pentru evitarea retrogradării, Farul Constanța a început campania de transferuri.

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Primul nume nou care va ajunge sub comanda “marinarilor” este Tony Njike, mijlocaș francez în vârstă de 28 de ani, anunță iampsport.ro. Fotbalistul a semnat cu Farul Constanța un contract valabil pentru următorii doi ani.

Njike vine din Franța, unde în sezonul precedent a evoluat pentru Quevilly-Rouen Metropole, formație care a încheiat campionatul pe locul 13 în Ligue 3. Mai mult decât atât, mijlocașul a purtat banderola de căpitan a echipei.

Pentru Tony Njike nu va fi însă o experiență complet nouă în fotbalul românesc. Jucătorul de origine cameruneză a mai evoluat în Liga 1 în sezonul 2022-2023, atunci când a îmbrăcat tricoul celor de la FC Argeș.