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“Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu

Andrei Nicolae Publicat: 4 iunie 2026, 21:12

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Curățenie la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu

Jucătorii Rapidului, după un meci / Sport Pictures

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Rapid se pregătește pentru noul sezon, iar recent clubul a anunțat prin vocea preșidentelui Victor Angelescu despărțirea de patru jucători. Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado și Diogo Mendes sunt fotbaliștii care vor pleca din Giulești, doi dintre ei urmând să se întoarcă la cluburile de care aparțin după expirarea perioadei de împrumut.

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Daniel Pancu a venit recent la Rapid și a început să își pregătească planul pentru mercato, Mohammed Kamara urmând să fie prima lui mutare. Până ca fotbalistul CFR-ului să fie prezentat oficial în Giulești, conducerea clubului a anunțat că patru jucători nu vor mai fi în lotul lui “Pancone” din sezonul viitor.

Koljic, Paraschiv, Bolgado și Mendes, OUT de la Rapid

Victor Angelescu a declarat în cadrul unei emisiuni că echipa pe care o reprezintă urmează să se despartă de patru jucători dintr-un foc:

Koljic a terminat contractul. Paraschiv s-a întors, era împrumutat. Leo Bolgado a plecat înapoi și el, fiind tot împrumutat. Diogo Mendes a terminat contractul. Lor li s-au terminat contractele“, a spus președintele giuleștenilor, conform primasport.ro.

Leo Bolgado și Daniel Paraschiv au fost aduși în acest sezon sub formă de împrumut de la CFR Cluj, respectiv Real Oviedo, iar clubul a decis să nu încerce să mute pentru vreun transfer definitiv. Diogo Mendes a fost adus în 2024 de la Maritimo și a adunat doar două meciuri, în timp ce Elvir Koljic, adus în iarna lui 2025, nu l-a convins nici el pe Daniel Pancu prin cele cinci goluri din acest sezon.

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Borisav Burmaz rămâne la Rapid

Odată cu plecările lui Daniel Paraschiv și Elvir Koljic, clubul bucureștean rămâne momentan cu un singur atacant în lot, în condițiile în care lui Borisav Burmaz, jucător care s-a confruntat cu o ruptură de ligamente, i s-a prelungit înțelegerea.

Lui Burmaz i-am prelungit, da. L-am ținut anul ăsta, săracul, în care a avut 9-10 luni în care nu a jucat. E un jucător tânăr, a arătat foarte bine în primul sezon, noi știm ce poate.

Și lui Daniel Pancu îi place foarte mult. Dacă avea 30 de ani, poate ne gândeam să-l lăsăm. Are o vârstă bună, acum e bine din punct de vedere fizic“.

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