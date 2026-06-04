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Jurnal Antena Sport | Banul e pe primul loc

Dinamovistul Boateng i-a spus ”PAS” lui FCSB și este gata să meargă la arabi, pentru un salariu uriaș. Poate încasa aproape un milion și jumătate încă din primul an.

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