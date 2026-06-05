“El e cea mai bună variantă”. Primul antrenor propus la Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic se desparte de Dinamo după doi ani și jumătate petrecuți pe banca alb-roșiilor, iar reacțiile din lumea sportului încep să curgă. Gică Mihali, fostul fundaș al “câinilor” le-a sugerat deja celor din conducere un nume pe care să îl abordeze pentru înlocuirea croatului, iar acela este Adrian Mihalcea.
Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1. La scurt timp după, antrenorul croat a venit și el cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
Gică Mihali îl vede pe Adrian Mihalcea la Dinamo
În paralel cu reacțiile celor două tabere care și-au spus “adio”, fotbalul românesc a început să își dea cu părerea cu privire la acest subiect, iar printre personajele care au oferit reacții s-a numărat și Gică Mihali. Fotbalistul care a petrecut șase ani la Dinamo a rămas șocat când a aflat de anunț și a spus că echipa alb-roșie se află într-o situație dificilă.
În plus, Mihali a propus și un nume pentru postul lăsat vacant de Kopic, și anume Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA care are o legătură specială cu Dinamo și care a dezvăluit că nu ar exclude o revenire la formația alb-roșie.
“Hai, mă, serios?! Pe bune? De ce?! Ce veste proastă. Era un antrenor-mănușă pentru Dinamo. Uite că acum clubul trebuie să caute și antrenor, nu doar jucători. Este un antrenor bun. E clar că ori nu s-au înțeles la niște detalii de transferuri, ori a găsit ceva mai avantajos în altă parte.
Cea mai bună variantă de schimb, dacă mă întrebi pe mine, ar fi Adrian Mihalcea. Știu că a mai fost, dar atunci era amatorism și bătaie de joc. Acum, poate să demonstreze că merită să antreneze Dinamo.
A făcut treburi foarte bune la UTA. Ar fi cel mai bun acum pentru Dinamo. Problema e că am înțeles că s-au rezolvat niște lucruri pe la Arad și UTA vrea să continue cu el“, a spus fostul fundaș din Generația de Aur pentru gsp.ro.
Fostul atacant a evoluat timp de șase sezoane și jumătate în Ștefan cel Mare în cariera sa, după care a pregătit clubul în 2020 timp de șapte meciuri, fiind înlocuit de Gheorghe Mulțescu după ce a avut un bilanț de o victorie, un egal și cinci înfrângeri.
Mihalcea este în prezent antrenor la UTA, echipă pe care a preluat-o în vara anului 2025 și alături de care a încheiat pe primul loc în play-out.
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