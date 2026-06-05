“El e cea mai bună variantă”. Primul antrenor propus la Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic se desparte de Dinamo după doi ani și jumătate petrecuți pe banca alb-roșiilor, iar reacțiile din lumea sportului încep să curgă. Gică Mihali, fostul fundaș al “câinilor” le-a sugerat deja celor din conducere un nume pe care să îl abordeze pentru înlocuirea croatului, iar acela este Adrian Mihalcea.

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Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1. La scurt timp după, antrenorul croat a venit și el cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Gică Mihali îl vede pe Adrian Mihalcea la Dinamo

În paralel cu reacțiile celor două tabere care și-au spus “adio”, fotbalul românesc a început să își dea cu părerea cu privire la acest subiect, iar printre personajele care au oferit reacții s-a numărat și Gică Mihali. Fotbalistul care a petrecut șase ani la Dinamo a rămas șocat când a aflat de anunț și a spus că echipa alb-roșie se află într-o situație dificilă.

În plus, Mihali a propus și un nume pentru postul lăsat vacant de Kopic, și anume Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA care are o legătură specială cu Dinamo și care a dezvăluit că nu ar exclude o revenire la formația alb-roșie.

“Hai, mă, serios?! Pe bune? De ce?! Ce veste proastă. Era un antrenor-mănușă pentru Dinamo. Uite că acum clubul trebuie să caute și antrenor, nu doar jucători. Este un antrenor bun. E clar că ori nu s-au înțeles la niște detalii de transferuri, ori a găsit ceva mai avantajos în altă parte.