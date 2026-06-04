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Jurnal Antena Sport | Comorile fotbalului

Și Lupescu are parte de o expoziție dedicată la Muzeul Fotbalului: un tricou purtat de tatăl său este cea mai prețioasă piesă din colecția lui.

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