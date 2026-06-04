Jurnal Antena Sport | Comorile fotbalului
Și Lupescu are parte de o expoziție dedicată la Muzeul Fotbalului: un tricou purtat de tatăl său este cea mai prețioasă piesă din colecția lui.
Și Lupescu are parte de o expoziție dedicată la Muzeul Fotbalului: un tricou purtat de tatăl său este cea mai prețioasă piesă din colecția lui.
Jurnal Antena Sport | Toți cu România lui HagiJurnal Antena Sport | Toți cu România lui Hagi
Jurnal Antena Sport | Ai, n-ai mingea tragi la poartăJurnal Antena Sport | Ai, n-ai mingea tragi la poartă
Jurnal Antena Sport | Banul e pe primul locJurnal Antena Sport | Banul e pe primul loc
Jurnal Antena Sport | Comorile fotbaluluiJurnal Antena Sport | Comorile fotbalului
Jurnal Antena Sport | Durere naționalăJurnal Antena Sport | Durere națională