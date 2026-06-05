“A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a făcut un anunț important în privința viitorului echipei. Latifundiarul din Pipera a rezolvat cea mai importantă problemă existentă la gruparea bucureșteană.
Instalat pe banca tehnică înainte de semifinala barajului de calificare în cupele europene, cu FC Botoșani, Marius Baciu a bătut palma cu șeful de la FCSB și rămâne la formația bucureșteană și pentru sezonul viitor.
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB
Gigi Becali a spus public că Marius Baciu a semnat prelungirea contractului cu FCSB acum două săptămâni, practic imediat după victoria cu Dinamo, 2-1, care a adus calificarea în preliminariile Conference League.
“Baciu e antrenor, a semnat contractul. A semnat contractul acum două săptămâni”, a spus Gigi Becai pentru sport.ro.
Astfel, antrenorul are un palmares de două meciuri și două victorii pe banca echipei bucureștene. Intersant este că ambele partide le-a câștigat după prelungiri. Cu FC Botoșani, cei de la FCSB au avut un avantaj de două goluri, 3-1, dar în cele din urmă au fost egalați și au triumfat cu 4-3, iar cu Dinamo, la fel, au condus cu 1-0, au fost egalați și au bifat succesul, 2-1, tot în prelungiri.
Ce a spus Marius Baciu după ce a calificat-o pe FCSB în Conference League
După meciul cotnra celor de la Dinamo, de pe Arcul de Triumf, Marius Baciu a dezvăluit ce a făcut diferența în favoarea celor de la FCSB.
“Vrând-nevrând sunt aici, dar cred că au înțeles jucătorii ce înseamnă să ai spirit de învingător. Nu trebuie să fiu ‘Mister’, eu sunt Marius. Mister e Cornel Dinu, e domnul Lucescu, Dumnezeu să-l ierte.
N-aș vrea să fiu în sufletul lor (n.r. rivalelor). Respect mult și Dinamo, și Rapid, dar când joci contra FCSB se schimbă lucrurile. Într-un singur meci experiența noastră s-a văzut. Am mai avut șanse de a marca, însă n-am avut prospețimea asta. N-am fost 100% nici cu cei de la Botoșani”, a declarat Marius Baciu după meciul cu Dinamo.
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