“A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a făcut un anunț important în privința viitorului echipei. Latifundiarul din Pipera a rezolvat cea mai importantă problemă existentă la gruparea bucureșteană.

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Instalat pe banca tehnică înainte de semifinala barajului de calificare în cupele europene, cu FC Botoșani, Marius Baciu a bătut palma cu șeful de la FCSB și rămâne la formația bucureșteană și pentru sezonul viitor.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Gigi Becali a spus public că Marius Baciu a semnat prelungirea contractului cu FCSB acum două săptămâni, practic imediat după victoria cu Dinamo, 2-1, care a adus calificarea în preliminariile Conference League.

“Baciu e antrenor, a semnat contractul. A semnat contractul acum două săptămâni”, a spus Gigi Becai pentru sport.ro.

Astfel, antrenorul are un palmares de două meciuri și două victorii pe banca echipei bucureștene. Intersant este că ambele partide le-a câștigat după prelungiri. Cu FC Botoșani, cei de la FCSB au avut un avantaj de două goluri, 3-1, dar în cele din urmă au fost egalați și au triumfat cu 4-3, iar cu Dinamo, la fel, au condus cu 1-0, au fost egalați și au bifat succesul, 2-1, tot în prelungiri.