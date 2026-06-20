I-a fost cerută demisia și a surprins, după eliminarea Turciei de la Mondial! Reacția categorică a lui Vincenzo Montella

Vincenzo Montella a oferit prima reacție, după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Turcii au pierdut cu Paraguay, scor 0-1, și vor părăsi turneul final încă din faza grupelor.
Turcia a fost învinsă în primul meci de Australia (0-2). Turcii s-au aflat la prima participare la Campionatul Mondial după o pauză de 24 de ani, având mari așteptări, ținând cont de vedetele din lot.
Vincenzo Montella, prima reacție după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial
Vincenzo Montella a surprins și a dat „vina” pe destin, după ocaziile uriașe ratate de Turcia, pe parcursul partidei cu Paraguay. Fanii i-au cerut demisia selecționerului Turciei, însă acesta nu a oferit nicio declarație cu privire la viitorul său pe banca naționalei.
„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie.
M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț. Ne creăm ocazii, dar nu reușim să marcăm.
Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre, au muncit enorm, la fel și jucătorii. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Așa s-au petrecut lucrurile. Îmi pare foarte rău, dar soarta nu a fost de partea noastră.
Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut». Nu există nimic dincolo de destin”, a declarat Vincenzo Montella, după Turcia – Paraguay 0-1.
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