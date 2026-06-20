Turcii au luat foc pe reţelele de socializare. Mii de fani au cerut o decizie radicală după eliminarea de la CM

Turcia a pierdut primele două meciuri disputate la Campionatul Mondial, 0-2 cu Australia şi 0-1 cu Paraguay, şi e oficial prima echipă eliminată de la competiţia care este live în Universul Antena.
Fanii încinşi au cerut direct demisia lui Vincenzo Montella. La prima participare după 24 de ani, Turcia nici măcar nu a marcat un gol în primele două partide.
Turcii îi cer demisia lui Vincenzo Montella
”După ce a pierdut primul meci de la Cupa Mondială cu 2-0 împotriva Australiei, naționala Turciei nu a reușit să obțină niciun punct nici în fața Paraguayului, scor 0-1. Astfel, Turcia a încheiat primele două meciuri din grupă fără niciun punct și a fost eliminată înaintea ultimei partide.
După acest rezultat, criticile la adresa selecționerului Vincenzo Montella au crescut considerabil pe rețelele sociale. Mii de suporteri l-au criticat pe tehnicianul italian pentru selecția jucătorilor și planul de joc, iar mesajele cu ‘Montella, demisia!’ au ajuns rapid printre cele mai discutate subiecte.
Rezultatele obținute în faza grupelor la această Cupă Mondială, la care Turcia participase cu mari speranțe, au provocat o mare dezamăgire în fotbalul turc. Naționala va disputa ultimul meci din grupă doar pentru onoare și prestigiu”, au scris cei de la Haberler.
În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi. În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.
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