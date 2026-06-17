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Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026

Alex Masgras Publicat: 17 iunie 2026, 7:04

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Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026

Lionel Messi / Getty Images

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Erling Haaland a reacţionat imediat după hattrick-ul Lionel Messi din Argentina – Algeria, încheiat cu victoria campioanei mondiale din 2022, scor 3-0. La doar câteva ore distanţă de la dubla lui Haaland din meciul Norvegiei cu Irak, Messi a învins de unul singur formaţia din nordul Africii.

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Odată cu cele trei goluri marcate de Messi, acesta l-a egalat pe Miroslav Klose, deţinătorul recordului all-time de reuşite la Cupa Mondială. În acest moment, amândoi au câte 16 goluri.

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Erling Haaland, reacţie genială după hattrick-ul lui Lionel Messi din Argentina – Algeria 3-0

Erling Haaland nu a ratat ocazia şi a transmis un mesaj genial după cele trei goluri marcate de Lionel Messi. Starul norvegian al lui Manchester City a postat un selfie pe Snapchat, alături de mesajul: “Messi e nebun“.

Acesta a fost şi primul hattrick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială. Argentinianul se află la a şasea Cupă Mondială, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă incredibilă. Totul în timp ce a evoluat în meciul cu numărul 200 pentru naţionala Argentinei.

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Cele trei goluri marcate de Lionel Messi în Argentina – Algeria

Lionel Messi are astfel ocazia de a doborî recordul lui Miroslav Klose. Pentru campioana mondială din 2022 urmează acum meciul cu Austria, de pe 22 iunie, de la ora 20:00, după care va încheia grupa împotriva Iordaniei, pe 28 iunie, de la ora 05:00.

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