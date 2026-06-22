Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului, petrecere alături de fani pe străzi. Mohamed Salah, maestru de ceremonii

Egiptul a scris istorie la Campionatul Mondial, asta după ce a obținut primul succes, care i-a adus cu un pas mai aproape de o prezență în șaisprezecimile de finală.
Mohamed Salah și coechiperii săi au învins Noua Zeelandă în cel de-al doilea meci al Grupei G, după care au petrecut alături de suporteri pe străzile din Vancouver.
Mohamed Salah a petrecut alături de fani pe străzile din Vancouver
Naționala Egiptului a obținut primul succes din istorie la un Campionat Mondial, iar selecționata unde evoluează Mohamed Salah a ajuns la cota 4 în clasamentul Grupei G.
Imediat după fluierul final, jucătorii naționalei Egiptului au împărtășit momente unice alături de fanii prezenți la Vancouver, acolo unde a avut loc disputa cu Noua Zeelandă. Mohamed Salah a fost în prim-plan.
Fotbalistul care și-a anunțat despărțirea de Liverpool a petrecut pe străzi alături de cei mai inimoși suporteri, iar scenele surprinse sunt cu adevărat fantastice.
Mohamed Salah e os jogadores da seleção egípcia comemorando pelas ruas de Vancouver, Canadá, a vitória sobre a Nova Zelândia, a primeira da história do Egito em Copas do Mundo.
📽️@SalahWorld11 pic.twitter.com/YJSN7CRSHz
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 22, 2026
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