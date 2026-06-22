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Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului, petrecere alături de fani pe străzi. Mohamed Salah, maestru de ceremonii

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 18:44

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Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului, petrecere alături de fani pe străzi. Mohamed Salah, maestru de ceremonii

Mohamed Salah / Captură X

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Egiptul a scris istorie la Campionatul Mondial, asta după ce a obținut primul succes, care i-a adus cu un pas mai aproape de o prezență în șaisprezecimile de finală.

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Mohamed Salah și coechiperii săi au învins Noua Zeelandă în cel de-al doilea meci al Grupei G, după care au petrecut alături de suporteri pe străzile din Vancouver.

Mohamed Salah a petrecut alături de fani pe străzile din Vancouver

Naționala Egiptului a obținut primul succes din istorie la un Campionat Mondial, iar selecționata unde evoluează Mohamed Salah a ajuns la cota 4 în clasamentul Grupei G.

Imediat după fluierul final, jucătorii naționalei Egiptului au împărtășit momente unice alături de fanii prezenți la Vancouver, acolo unde a avut loc disputa cu Noua Zeelandă. Mohamed Salah a fost în prim-plan.

Fotbalistul care și-a anunțat despărțirea de Liverpool a petrecut pe străzi alături de cei mai inimoși suporteri, iar scenele surprinse sunt cu adevărat fantastice.

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