Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului, petrecere alături de fani pe străzi. Mohamed Salah, maestru de ceremonii

Egiptul a scris istorie la Campionatul Mondial, asta după ce a obținut primul succes, care i-a adus cu un pas mai aproape de o prezență în șaisprezecimile de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mohamed Salah și coechiperii săi au învins Noua Zeelandă în cel de-al doilea meci al Grupei G, după care au petrecut alături de suporteri pe străzile din Vancouver.

Mohamed Salah a petrecut alături de fani pe străzile din Vancouver

Naționala Egiptului a obținut primul succes din istorie la un Campionat Mondial, iar selecționata unde evoluează Mohamed Salah a ajuns la cota 4 în clasamentul Grupei G.

Imediat după fluierul final, jucătorii naționalei Egiptului au împărtășit momente unice alături de fanii prezenți la Vancouver, acolo unde a avut loc disputa cu Noua Zeelandă. Mohamed Salah a fost în prim-plan.

Fotbalistul care și-a anunțat despărțirea de Liverpool a petrecut pe străzi alături de cei mai inimoși suporteri, iar scenele surprinse sunt cu adevărat fantastice.