Noua Zeelandă – Egipt LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Salah caută prima victorie la Mondial

Meciul Noua Zeelandă – Egipt e în direct, de la ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Egiptul starului Mohamed Salah (34 de ani) caută prima victorie de la Campionatul Mondial 2026, turneu transmis exclusiv în România în Universul Antena, după egalul, 1-1, cu Belgia, din prima etapă a grupelor.
Noua Zeelandă – Egipt LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Noua Zeelandă (4-2-3-1): Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenić – McCowatt, Singh, Just – Wood. Selecţioner: Darren Bazeley
Egipt (4-2-3-1): Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathi, Fotouh – Lasheen, Attia – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush Selecţioner: Hossam Hassan
Lotul Noii Zeelande la Cupa Mondială
Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
Fundaşi: Tyler Bindon (Sheffield United, împrumutat de la Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Lotul Egiptului la Cupa Mondială
Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)
Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania)
Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).
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