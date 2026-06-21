Noua Zeelandă – Egipt LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Salah caută prima victorie la Mondial

Meciul Noua Zeelandă – Egipt e în direct, de la ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

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Egiptul starului Mohamed Salah (34 de ani) caută prima victorie de la Campionatul Mondial 2026, turneu transmis exclusiv în România în Universul Antena, după egalul, 1-1, cu Belgia, din prima etapă a grupelor.

Noua Zeelandă – Egipt LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Noua Zeelandă (4-2-3-1): Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenić – McCowatt, Singh, Just – Wood. Selecţioner: Darren Bazeley

Egipt (4-2-3-1): Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathi, Fotouh – Lasheen, Attia – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush Selecţioner: Hossam Hassan