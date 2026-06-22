Mo Salah, copleșit de emoție după prima victorie a Egiptului la un Mondial: „Parcă am jucat acasă!”

Mo Salah a dat un gol și o pasă de gol în prima victorie din istoria Egiptului la Mondial / Getty Images

Egipt a câștigat pentru prima dată în istorie la un Campionat Mondial! La Vancouver, echipa africană a reușit să revină de la 0-1 cu Noua Zeelandă și să înscrie în trei rânduri.

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Egipt este prima în grupa G cu 4 puncte, urmată de Belgia și Iran cu câte 2 puncte, iar Noua Zeelandă a rămas cu un punct.

Salah s-a simțit „ca acasă”

Eroul Egiptului a fost unul dintre jucătorii reprezentativi pentru fotbalul din această țară în ultimul deceniu: Mohamed Salah, cel care a înscris golul de 2-1 și a pasat decisiv la cea de-a treia reușită. Salah a vorbit după meci de emoția care l-a încercat după acest prim succes al Egiptului în istoria sa la World Cup.

„Este incredibil. Nu știu cum să exprim ceea ce simt, este o realizare grozavă pentru toți jucătorii, pentru tot staff-ul, sperăm să continuăm astfel în grupă. Am reușit calificarea, în anii care vor urma lumea își va aduce aminte de această realizare. Dar hai să ne bucurăm astăzi și mâine de reușită, iar apoi să ne gândim la meciul care urmează.

A părut că jucăm în Egipt. Toții fanii astăzi erau îmbrăcați în roșu și asta ne-a oferit entuziasm. Este o victorie grozavă și am simțit că am jucat acasă. A fost un sentiment grozav în aer, toată lumea s-a bucurat de acest meci.