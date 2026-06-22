Iordania – Algeria, 06:00, LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Ambele echipe, în căutarea primei victorii la Mondial

Meciul Iordania – Algeria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi dimineaţă, de la ora 06:00. În prima etapă, Iordania a fost învinsă cu 3-1 de Austria, în timp ce Algeria a pierdut cu 3-0 cu Argentina, toate golurile “pumelor” fiind marcate de căpitanul Lionel Messi (38 de ani).
Se anunţă un duel încins între cele două naţionale, fiecare dintre acestea fiind în căutarea primei victorii la Mondial. O înfrângere ar însemna automat eliminarea de la Mondial din faza grupelor pentru una dintre cele două echipe.
Iordania – Algeria LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Iordania (3-4-2-1): Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abualnadi – Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha – Al Fakhouri, Olwan – Tamari Selecționer: Jamal Sellami
Algeria (3-4-3): Zidane – Bensebaini, Mandi, Belaid – Ait-Nouri, Zerrouki, Boudaoui, Belghali – Maza, Amoura, Mahrez Selecționer: Vladimir Petkovic
Lotul Algeriei de la Cupa Mondială
Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)
Mijlocași: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)
Atacanți: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Riyad Mahrez (Al Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam)
Lotul Iordaniei de la Cupa Mondială
Portari: Yazid Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Ahmad Al Juaidi, Nour Bani Attiah
Fundași: Mohammad Abualnadi, Yousef Abu, Al Jazar Husam, Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Mohannad Abu Taha, Yazan Al Arab, Saed Al Rosan, Ahmad Assaf, Anas Badawi, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad, Saleem Obaid, Mohammad Taha
Mijlocași: Mohammad Al Dawoud, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Yousef Qashi, Ibrahim Sadeh
Atacanți: Mohammad Abu, Zraiq Mousa, Al Tamari, Ali Azaizeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan, Ibrahim Sabra
- Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY
- În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”
- Pierdere uriaşă pentru Germania! Jucătorul e OUT de la Campionatul Mondial 2026
- Xavi: “Lionel Messi e ca Michael Jordan”
- Zlatan Ibrahimovic a “distrus” naţionala Belgiei după egalul cu Iran: “Am adormit”