Iordania – Algeria, 06:00, LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Ambele echipe, în căutarea primei victorii la Mondial

Meciul Iordania – Algeria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi dimineaţă, de la ora 06:00. În prima etapă, Iordania a fost învinsă cu 3-1 de Austria, în timp ce Algeria a pierdut cu 3-0 cu Argentina, toate golurile “pumelor” fiind marcate de căpitanul Lionel Messi (38 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se anunţă un duel încins între cele două naţionale, fiecare dintre acestea fiind în căutarea primei victorii la Mondial. O înfrângere ar însemna automat eliminarea de la Mondial din faza grupelor pentru una dintre cele două echipe.

Iordania – Algeria LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Iordania (3-4-2-1): Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abualnadi – Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha – Al Fakhouri, Olwan – Tamari Selecționer: Jamal Sellami

Algeria (3-4-3): Zidane – Bensebaini, Mandi, Belaid – Ait-Nouri, Zerrouki, Boudaoui, Belghali – Maza, Amoura, Mahrez Selecționer: Vladimir Petkovic