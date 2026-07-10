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Kylian Mbappe, anunţul aşteptat cu sufletul la gură de toţi francezii: “Am primit o lovitură la gleznă”

Alex Masgras Publicat: 10 iulie 2026, 2:00 / Actualizat: 10 iulie 2026, 3:06

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Kylian Mbappe, anunţul aşteptat cu sufletul la gură de toţi francezii: Am primit o lovitură la gleznă

Kylian Mbappe / Getty Images

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Kylian Mbappe a înscris un nou gol la Cupa Mondială şi a contribuit la calificarea Franţei în semifinale. Echipa lui Didier Deschamps a învins Maroc cu 2-0 şi aşteaptă câştigătoarea duelului dintre Belgia şi Spania.

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Mbappe a ratat un penalty în prima repriză a meciului de la Boston, dar şi-a luat revanşa în partea secundă, atunci când l-a învins pe Bounou cu o execuţie superbă. El a trimis lângă bară, de la marginea terenului.

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Kylian Mbappe, anunţul aşteptat cu sufletul la gură de toţi francezii: “Sunt bine”

Atacantul lui Real Madrid a părăsit însă terenul în minutul 77, din cauza unei accidentări, moment în care le-a dat mari emoţii fanilor francezi. După meci, el a liniştit pe toată lumea, spunând că se simte bine, în ciuda problemei apărute pe finalul partidei:

“Sunt bine, am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. Oricum, în acel moment, Mateta era mai pregătit decât mine să joace în ultimele 15 minute. A intrat foarte bine”, a spus Mbappe, citat de RMC Sport.

Francezii nu se relaxează însă şi sunt conştienţi că mai este mult până la câştigarea marelui trofeu. Mbappe a anunţat că jucătorii lui Deschamps sunt pregătiţi şi că vor urmări partida de vineri dintre Spania şi Belgia, care va începe la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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“E un singur mod prin care te poţi relaxa şi acela vine prin victorii. Suntem în semifinale. Suntem fericiţi, dar mai e un drum lung. Ce ne aşteaptă este mai greu decât ce am întâmpinat până acum, dar suntem pregătiţi. O vom lua pas cu pas, vom urmări meciul de mâine şi vom vedea cu cine vom juca”, a mai spus Mbappe.

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