Kylian Mbappe, anunţul aşteptat cu sufletul la gură de toţi francezii: “Am primit o lovitură la gleznă”

Kylian Mbappe a înscris un nou gol la Cupa Mondială şi a contribuit la calificarea Franţei în semifinale. Echipa lui Didier Deschamps a învins Maroc cu 2-0 şi aşteaptă câştigătoarea duelului dintre Belgia şi Spania.

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Mbappe a ratat un penalty în prima repriză a meciului de la Boston, dar şi-a luat revanşa în partea secundă, atunci când l-a învins pe Bounou cu o execuţie superbă. El a trimis lângă bară, de la marginea terenului.

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Kylian Mbappe, anunţul aşteptat cu sufletul la gură de toţi francezii: “Sunt bine”

Atacantul lui Real Madrid a părăsit însă terenul în minutul 77, din cauza unei accidentări, moment în care le-a dat mari emoţii fanilor francezi. După meci, el a liniştit pe toată lumea, spunând că se simte bine, în ciuda problemei apărute pe finalul partidei:

“Sunt bine, am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. Oricum, în acel moment, Mateta era mai pregătit decât mine să joace în ultimele 15 minute. A intrat foarte bine”, a spus Mbappe, citat de RMC Sport.

Francezii nu se relaxează însă şi sunt conştienţi că mai este mult până la câştigarea marelui trofeu. Mbappe a anunţat că jucătorii lui Deschamps sunt pregătiţi şi că vor urmări partida de vineri dintre Spania şi Belgia, care va începe la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.