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Trei concluzii după Franța – Maroc 2-0: Mbappé aleargă după Messi și mașinăriile Franței

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 iulie 2026, 2:35

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Trei concluzii după Franța – Maroc 2-0: Mbappé aleargă după Messi și mașinăriile Franței

Kylian Mbappe / Profimedia

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1. Kylian Mbappé l-a avut idol pe Cristiano Ronaldo, ținea până și postere cu portughezul lipite în camera sa, dar la Mondialul acesta pare că vrea să-l urmeze pe marele Messi. Asemenea lui Leo, francezul a irosit cu superficialitate un penalty, pentru ca mai apoi să-și tragă echipa spre calificare. Golul de 1-0, căzut într-un moment în care nord-africanii căpătaseră curaj, e aproape absurd. Cu Issa Diop, un fundaș cât casa, care s-a așezat în fața lui și i-a închis unghiul, Mbappé a găsit totuși o portiță și a strecurat mingea cât să-i pună capac și bravului Bono. A fost al optulea gol al lui Kylian la Mondial, adică exact câte are și Leo Messi.

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2. Franța în sine nu e o mașinărie de fotbal, însă are câteva mașinării de sine stătătoare pe fază ofensivă. Probabil că orice jucător de la mijloc în sus e atât de dotat tehnic, încât nimerește bara la comandă de la 15-20 de metri. Dacă Olise, în ciuda acelei răsuciri de Playstation, și Doué nu prind o zi grozavă, ca azi, compensează Mbappé și Dembélé. Dacă n-ar fi mers nici ei, abia așteptau să strălucească alde Barcola și Cherki. Nu mai zic de sărmanul Marcus Thuram, atacant serios de fel, care abia a prins câteva minute la acest Mondial.

3. În 2022, Marocul se apăra cu bucurie, accepta să fie dominat și ciupea strașnic pe contre. La turneul din acest an, „leii din Atlas” au fost, culmea, mai echipă. Cu Ouahbi pe bancă au schimbat foaia, au făcut presing sus, au atacat, au controlat meciurile ținând mingea, nu alergând după ea. Până azi, când marocanii au fost forțați să se apere. Și nu prea le-a plăcut. Au rezistat o oră, cu chiu cu vai, dar n-au avut resurse pentru a fi periculoși în ofensivă. Fără nouar autentic până la apariția lui Rahimi, cu Brahim Díaz mult prea emoționat și parcă mereu cu un artificiu tehnic necerut în plus, Marocul a trimis primul șut la poartă în finalul primei reprize. Primul pe spațiu porții a venit abia în minutul 82, așa că eliminarea e firească. Dar cu această generație și cu un stil deja conturat, peste patru ani, când vor fi și gazde, marocanii pot visa la mai mult.

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