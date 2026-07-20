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Lionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitate

Lionel Messi a pierdut finala Campionatului Mondial în faţa lui Lamine Yamal. Cei doi au oferit încă o imagine pentru eternitate: s-au îmbrăţişat, Lamine consolându-şi idolul.

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