Lionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitate
Lionel Messi a pierdut finala Campionatului Mondial în faţa lui Lamine Yamal. Cei doi au oferit încă o imagine pentru eternitate: s-au îmbrăţişat, Lamine consolându-şi idolul.
Lionel Messi a pierdut finala Campionatului Mondial în faţa lui Lamine Yamal. Cei doi au oferit încă o imagine pentru eternitate: s-au îmbrăţişat, Lamine consolându-şi idolul.
Lionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitateLionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitate
Lionel Messi a plâns ca un copil după ultimul său meci la Campionatul Mondial. Eşec sever cu SpaniaLionel Messi a plâns ca un copil după ultimul său meci la Campionatul Mondial. Eşec sever cu Spania
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