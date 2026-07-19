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Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 9:04

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Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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Acum este clar, Denis Drăguș pleacă sigur de la Trabzonspor. Anunţul a fost făcut oficial, de Zeyyat Kafkas, vicepreședintele clubului.

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Turcii au anunţat prin vocea lui Kafkas că cinci jucători pleacă de la Trabzonspor în această vară, iar două nume au fost anunţate public. Este vorba de Denis Drăguş, dar şi despre englezul John Lundstram. Oficialul a spus că sunt discuţii avansate pentru cedarea lor, iar din aceasă vară ei nu vor mai rămâne la Trabzonspor.

Gici Becali a anunţat recent că „90 la sută” s-a înţeles cu Denis Drăguş să vină la FCSB. De ce mutarea bate totuşi pasul pe loc? Denis Drăguş mai are contract doi ani şi vrea să încaseze toţi banii din contract şi să plece liber. Turcii nu vor acest lucru. Ba mai mult vor o sumă de transfer în schimbul plecării lui la FCSB.

Două milioane de euro este acum cota de piaţă a lui Denis Drăguş, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

 

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