Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

FK Csikszereda continuă să se întărească. Dusan Vukovic, internaționalului de tineret muntenegrean, a semnat cu gruparea din Miercuea Ciuc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dusan Vukovic – 22 de ani- este mijlocașul ofensiv şi a jucat ultima dată la FK Mladost Donja Gorica. El a mai evoluat şi în prima divizie din Bulgaria.

„Un nou jucător pentru compartimentul ofensiv!

Dusan Vukovic își va continua cariera la FK Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de picior drept, în vârstă de 22 de ani și cu cetățenie muntenegreană, a sosit la echipa noastră de la formația de primă ligă FK Mladost Donja Gorica.

Pe lângă Mladost, de-a lungul carierei sale a mai evoluat pentru FK Podgorica și clubul bulgar FC Hebar, bifând apariții și în naționala U21 a țării sale. În sezonul trecut a disputat 32 de meciuri în prima ligă muntenegreană și două partide de cupă, marcând în total zece goluri.