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Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 2:15

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Rodri, „Balonul de Aur al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina

Rodri, "Balonul de Aur" al Cupei Mondiale 2026 / Getty Images

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Rodri, mijlocașul Spaniei, a câștigat „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale după ce el și colegii săi au devenit campioni în dauna Argentinei, scor 1-0. Jucătorii „Furiei Roja” au cucerit toate trofeele acordate de FIFA după ultimul act, singurul care le-a scăpat fiind „Gheata de Aur” pe care urmează să o primească Kylian Mbappe.

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Spania a câștigat pentru a doua oară Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Dominație spaniolă în materie de premii individuale la Cupa Mondială 2026

După ce partida de pe MetLife Stadium s-a încheiat a urmat festivitatea de premiere, unde s-au acordat și cele mai importante trofee aferente turneului. Deși Lionel Messi a jucat finala și a făcut un turneu fabulos, cu opt goluri și patru pase decisive, specialiștii au ales până la urmă un om din tabăra câștigătoare pentru „Balonul de Aur” al competiției.

Rodri, jucătorul lui Luis de la Fuente, a primit acest trofeu aferent celui mai bun fotbalist al turneului. Unai Simon a fost și el premiat și a primit trofeul pentru cel mai bun portar al turneului, iar Pau Cubarsi, fundașul „Furiei Roja”, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al World Cup 2026, la 19 ani.

La final, înainte ca Spania să ridice trofeul Cupei Mondiale, toți jucătorii au făcut poze cu distincțiile lor individuale. „Gheata de Aur” a competiției a fost câștigată de Kylian Mbappe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

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