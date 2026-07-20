Bătaie după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes

Leandro Paredes și-a pierdut cumpătul după ce Argentina a fost învinsă de Spania în finala Cupei Mondiale, scor 1-0. Mijlocașul naționalei „Albiceleste” a avut ceva de împărțit cu doi jucători ai echipei lui Luis de la Fuente, Eric Garcia și Gavi.

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Spania a câștigat pentru a doua oară cupa mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Scene total neplăcute după finala Cupei Mondiale! Paredes, în prim-plan

După ce meciul a fost încheiat de către Slavko Vincic, a fost declanșată fiesta iberică pe teren. Totuși, momentul de fericire al Spaniei a fost umbrit la un moment dat de un scandal care l-a implicat pe Leandro Paredes.

Pe cadrele surprinse pe transmisiune se observă cum fotbalistul „pumelor” îi bagă mâna în gât lui Eric Garcia, în timp ce Lionel Scaloni încearcă să îl oprească. În scena scandalului apare și Gavi, care îi cere socoteală fotbalistului lui Boca Juniors.

Mijlocașul Barcelonei a fost oprit de Tiago Almada, însă Paredes a profitat de faptul că adversarul său era „imobilizat” și l-a trântit și pe el la pământ și a început să îl tragă de bluza de rezervă pe care o avea. După toate cele întâmplate, Paredes s-a ales cu un cartonaș roșu.