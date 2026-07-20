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Corvinul Hunedoara – Csikszereda 0-0. „Corbii” revin în Liga 1 după 34 de ani de așteptare

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 18:33

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Corvinul Hunedoara – Csikszereda 0-0. „Corbii revin în Liga 1 după 34 de ani de așteptare

Jucătorii lui Corvinul Hunedoara, după un gol / Sport Pictures

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Corvinul și Csikszereda se întâlnesc în această seară în penultimul meci al primei etape din Liga 1. Partida reprezintă revenirea în primul eșalon pentru hunedoreni, care au revenit aici după ce au defilat în Liga a 2-a.

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Duelul dintre Corvinul și Csikszereda se va disputa de la ora 18:30 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Corvinul Hunedoara – Csikszereda 0-0

Min. 1: A început partida de la Arad.

Echipele de start:

Corvinul (4-2-3-1): Sandu – Iacob, Ilie, Manolache, Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Fabry, Yeboah, Pîrvulescu – Gillard;

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Antrenor: Florin Maxim;

Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Paszka, Hegedus, Palmes, Trif – Veres, Bodo – Ceara, Magyar, Szalay – Eppel;

Antrenor: Istvan Szabo;

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Corvinul, deși gazdă în acest meci, va juca pe Stadionul „Francisc Neuman” din Arad, ținând cont că arena pe care au evoluat până acum nu îndeplinește regulile pentru prima ligă. Sezonul trecut, „corbii” lui Florin Maxim au încheiat Liga a 2-a pe primul loc atât în sezonul regulat, cât și în play-off, unde au terminat la cinci puncte peste formația de pe locul 2, Sepsi Sfântu Gheorghe.

De cealaltă parte, Csikszereda a încheiat Liga 1 pe locul 5 din play-out dintr-un total de 10 formații. Ciucanii nu au avut nicio emoție în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării și au fost inclusiv la un pas de a juca baraj de Conference League cu FCSB.

Pentru cele două formații, acesta va fi primul meci din istorie dintre cele două în Liga 1. Ultima dată, hunedorenii au evoluat în primul eșalon în sezonul 1991/92.

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