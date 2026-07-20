UEFA, în „război” cu FIFA după finala Campionatului Mondial. Motivul pentru care Ceferin nu a asistat la meci

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu a asistat la finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania şi Argentina din cauza scandalului Balogun, potrivit ziarului britanic The Times şi altor mass-media, la câteva zile după ce forul a considerat că FIFA „a depăşit o linie roşie”.

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Această absenţă a lui Ceferin, care este şi vicepreşedinte al FIFA, „demonstrează o ruptură profundă” între FIFA şi UEFA, potrivit ziarului britanic.

UEFA, în „război” total cu FIFA după finala Campionatului Mondial

Absenţa şefului UEFA a avut loc la două săptămâni după decizia forului mondial de a suspenda cartonaşul roşu acordat americanului Folarin Balogun.

Eliminat în optimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovinei, atacantul american a văzut cum suspendarea sa pentru sferturile de finală împotriva Belgiei a fost comutată în „o suspendare de un meci cu suspendare condiţionată, însoţită de o perioadă de probă de un an” de către comisia de disciplină a FIFA.

Această decizie a fost luată după ce preşedintele american Donald Trump i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, să reexamineze acel cartonaş roşu, pe care îl considera nejustificat.