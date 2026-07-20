UEFA, în „război” cu FIFA după finala Campionatului Mondial. Motivul pentru care Ceferin nu a asistat la meci

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu a asistat la finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania şi Argentina din cauza scandalului Balogun, potrivit ziarului britanic The Times şi altor mass-media, la câteva zile după ce forul a considerat că FIFA „a depăşit o linie roşie”.
Această absenţă a lui Ceferin, care este şi vicepreşedinte al FIFA, „demonstrează o ruptură profundă” între FIFA şi UEFA, potrivit ziarului britanic.
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Absenţa şefului UEFA a avut loc la două săptămâni după decizia forului mondial de a suspenda cartonaşul roşu acordat americanului Folarin Balogun.
Eliminat în optimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovinei, atacantul american a văzut cum suspendarea sa pentru sferturile de finală împotriva Belgiei a fost comutată în „o suspendare de un meci cu suspendare condiţionată, însoţită de o perioadă de probă de un an” de către comisia de disciplină a FIFA.
Această decizie a fost luată după ce preşedintele american Donald Trump i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, să reexamineze acel cartonaş roşu, pe care îl considera nejustificat.
Infantino a asigurat că i-a răspuns că instanţele FIFA sunt „independente”.
UEFA îşi exprimă numeroasele dezacorduri cu FIFA
„Ne exprimăm uimirea faţă de o decizie atât de fără precedent, de neînţeles şi de nejustificat”, care „a depăşit o linie roşie”, a comentat atunci UEFA într-un comunicat de o severitate rar întâlnită, considerând că „o suspendare automată de cel puţin un meci în urma unui cartonaş roşu nu este o opţiune lăsată la latitudinea instanţelor”.
În cadrul acestei Cupe Mondiale, UEFA s-a opus deja FIFA în repetate rânduri, în special atunci când Ceferin a considerat că extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe duce la meciuri „fără interes”. De data aceasta, FIFA are în vedere extinderea competiţiei la 64 de echipe.
UEFA a anunţat, de asemenea, în ziua deschiderii Cupei Mondiale că arbitrul somalez Omar Artan, respins din Statele Unite, unde urma să oficieze, va arbitra Supercupa Europei pe 12 august, între PSG şi Aston Villa.
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