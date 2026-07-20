Ce decizie a luat Lionel Messi, după ce a pierdut finala cu Spania. Starul Argentinei nu a stat pe gânduri

Echipa Argentinei, învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal, duminică, se pregătea luni pentru o revenire la Buenos Aires mai discretă decât se anticipase, urmând să sosească fără unii dintre membrii săi (printre care, se pare, şi Messi), dar fără îndoială în prezenţa a numeroşi fani la aeroport.
Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) a anunţat în cursul nopţii că „anumiţi jucători din lot vor călători direct din Statele Unite către diverse destinaţii, pentru a reveni la cluburile lor sau a începe perioada de odihnă”, fără a preciza cine se va întoarce în Argentina.
Decizia luată de Lionel Messi, după finala pierdută cu Spania la Campionatul Mondial: nu s-a întors la Buenos Aires
Potrivit mai multor instituţii de presă din Argentina, nici căpitanul Lionel Messi, nici mijlocaşul Rodrigo de Paul, coechipieri la Inter Miami, nu au făcut această călătorie, întrucât urmau să se deplaseze direct de la New York la Miami.
De asemenea, potrivit altor surse media, nu se preconizează că selecţionerul Lionel Scaloni se va afla la bordul avionului cu destinaţia Buenos Aires.
Avionul care transportă restul echipei este aşteptat pe aeroportul Ezeiza în jurul orei 18:30, ora locală (21:30 GMT), a declarat compania Aerolineas Argentinas pentru AFP, precizând că nu sunt prevăzute întâlniri cu presa sau ceremonii speciale de primire.
O posibilitate este ca jucătorii să se îndrepte direct de la aeroport către complexul AFA, unde echipa se cazează de obicei, situat la 4 km de aeroport, dar la aproximativ 30 km de centrul oraşului.
După finala de duminică, preşedintele Javier Milei anunţase că o dată ulterioară, aleasă de jucători şi de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă oficială. Totuşi, până luni dimineaţă, acel anunţ nu se concretizase.
În 2022, echipa „albiceleste”, proaspăt întoarsă după victoria de la Cupa Mondială din Qatar, a avut parte de o primire cum nu s-a mai văzut în Argentina în memoria recentă, între 4 şi 5 milioane de oameni umplând traseul de 30 de kilometri parcurs de autocarul decapotabil. Totuşi, autocarul a fost blocat de mulţime după ce parcursese doar câţiva kilometri în patru ore, iar parada s-a încheiat cu un zbor cu elicopterul deasupra maselor de oameni din centrul oraşului.
Cu toate acestea, mulţi suporteri argentinieni au declarat duminică pentru AFP că vor merge să întâmpine naţionala la revenirea acesteia, luni, pentru a sărbători şi a mulţumi echipei pentru evoluţia sa.
Duminică seara, în ciuda înfrângerii, câteva mii de oameni s-au adunat şi au rămas ore în şir în jurul Obeliscului, în inima capitalei. A fost o sărbătoare plină de entuziasm şi veselie, care a semănat cu o victorie şi a fost marcată de recunoştinţă faţă de Messi şi de echipă, o scenă care s-a repetat în mai multe cartiere ale capitalei.
Târziu în noapte, au izbucnit ciocniri sporadice între câteva grupuri răzleţe şi poliţie; forţele de ordine au folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a evacua zona Obeliscului. Cincisprezece persoane au fost reţinute, potrivit unor surse din poliţie.
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