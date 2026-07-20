Ce decizie a luat Lionel Messi, după ce a pierdut finala cu Spania. Starul Argentinei nu a stat pe gânduri

Echipa Argentinei, învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal, duminică, se pregătea luni pentru o revenire la Buenos Aires mai discretă decât se anticipase, urmând să sosească fără unii dintre membrii săi (printre care, se pare, şi Messi), dar fără îndoială în prezenţa a numeroşi fani la aeroport.

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Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) a anunţat în cursul nopţii că „anumiţi jucători din lot vor călători direct din Statele Unite către diverse destinaţii, pentru a reveni la cluburile lor sau a începe perioada de odihnă”, fără a preciza cine se va întoarce în Argentina.

Decizia luată de Lionel Messi, după finala pierdută cu Spania la Campionatul Mondial: nu s-a întors la Buenos Aires

Potrivit mai multor instituţii de presă din Argentina, nici căpitanul Lionel Messi, nici mijlocaşul Rodrigo de Paul, coechipieri la Inter Miami, nu au făcut această călătorie, întrucât urmau să se deplaseze direct de la New York la Miami.

De asemenea, potrivit altor surse media, nu se preconizează că selecţionerul Lionel Scaloni se va afla la bordul avionului cu destinaţia Buenos Aires.

Avionul care transportă restul echipei este aşteptat pe aeroportul Ezeiza în jurul orei 18:30, ora locală (21:30 GMT), a declarat compania Aerolineas Argentinas pentru AFP, precizând că nu sunt prevăzute întâlniri cu presa sau ceremonii speciale de primire.