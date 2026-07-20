Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026. Cum arată topul publicat de FIFA

FIFA a publicat clasamentul final al Cupei Mondiale. Cel mai mare turneu final, găzduit de SUA, Mexic şi Canada, a ajuns la sfârşit, Spania cucerind râvnitul trofeu.
Spaniolii şi-au trecut în palmares al doilea titlu mondial, după cel cucerit în 2010. Naţionala lui Luis de la Fuente a învins Argentina, în marea finală, scor 1-0, după 120 de minute de joc.
Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026
La o zi după marea finală de la New York, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, FIFA a publicat ierarhia de la Campionatul Mondial.
Norvegia, una dintre favoritele publicului la turneul final, s-a clasat pe locul cinci, iar Belgia pe locul şase. Maroc, naţională eliminată de Franţa în sferturi, a încheiat turneul final pe locul 7, iar Elveţia pe locul 8.
Naţionalele care au găzduit turneul final, anume SUA, Mexic şi Canada, au încheiat şi ele pe locuri onorate. Mexicanii, eliminaţi în optimi de Anglia, au încheiat Mondialul pe locul 9, SUA pe locul 12, iar Canada pe 14.
Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a clasat pe locul 13, după ce a fost eliminată de Spania în optimi, iar Germania, una dintre favorite, a încheiat turneul pe locul 18, după eliminarea ruşinoasă cu Paraguay, din optimi. Capul Verde, una dintre surprizele turneului final, s-a clasat pe locul 32, iar cea mai slabă naţională, din cele 48 participante, a fost Irak.
Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026
- 1. Spania
- 2. Argentina
- 3. Anglia
- 4. Franța
- 5. Norvegia
- 6. Belgia
- 7. Maroc
- 8. Elveția
- 9. Mexic
- 10. Columbia
- 11. Brazilia
- 12. Statele Unite
- 13. Portugalia
- 14. Canada
- 15. Egipt
- 16. Paraguay
- 17. Olanda
- 18. Germania
- 19. Coasta de Fildeș
- 20. Croația
- 21. Japonia
- 22. Australia
- 23. DR. Congo
- 24. Ghana
- 25. Ecuador
- 26. Africa de Sud
- 27. Suedia
- 28. Austria
- 29. Bosnia și Herțegovina
- 30. Algeria
- 31. Senegal
- 32. Capul Verde
- 33. Iran
- 34. Coreea de Sud
- 35. Turcia
- 36. Scoția
- 37. Uruguay
- 38. Arabia Saudită
- 39. Cehia
- 40. Noua Zeelandă
- 41. Qatar
- 42. Curaçao
- 43. Panama
- 44. Iordania
- 45. Haiti
- 46. Uzbekistan
- 47. Tunisia
- 48. Irak
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