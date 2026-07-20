Doar două cuvinte! Mesajul transmis de Toni Kroos după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Triumful Spaniei de la Cupa Mondială a generat mii de reacții din mediul online, iar una dintre ele i-a aparținut lui Toni Kroos. Fostul jucător german a avut un mesaj tranșant prin care a atacat stilul de joc practicat de Argentina în duelul contra „Furiei Roja” disputat pe MetLife Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a învins-o pe Argentina cu 1-0 în marea finală a Cupei Mondiale și și-a adjudecat al doilea ei trofeu de acest calibru. Eroul „Furiei Roja” a fost Ferran Torres, care a reușit să înscrie în poarta lui Emiliano Martinez în minutul 106.

Toni Kroos n-a iertat-o pe Argentina după finala Cupei Mondiale

După meci, numeroase personaje din lumea „sportului rege” au venit cu reacții atât în mediul online, cât și la televiziunile la care sunt angajați. Toni Kroos, campion mondial cu Germania în 2014, și-a expus și el opinia pe contul său de X și a transmis un mesaj care deși a avut doar două cuvinte, a fost unul profund.

„Fotbalul a câștigat„, a scris fostul jucător de la Real Madrid, care a lăudat-o pe Spania pentru jocul prestat și în același timp a „taxat” stilul practicat de Argentina în finala Cupei Mondiale. Sud-americanii au jucat închis și s-au bazat foarte mult pe forța fizică, însă elevii lui Scaloni nu au reușit să pună aproape deloc în pericol poarta Spaniei.

Football won

— Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026