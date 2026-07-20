Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Doar două cuvinte! Mesajul transmis de Toni Kroos după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Doar două cuvinte! Mesajul transmis de Toni Kroos după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 19:22

Comentarii
Doar două cuvinte! Mesajul transmis de Toni Kroos după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Jucătorii Argentinei după finala Cupei Mondiale / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Triumful Spaniei de la Cupa Mondială a generat mii de reacții din mediul online, iar una dintre ele i-a aparținut lui Toni Kroos. Fostul jucător german a avut un mesaj tranșant prin care a atacat stilul de joc practicat de Argentina în duelul contra „Furiei Roja” disputat pe MetLife Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a învins-o pe Argentina cu 1-0 în marea finală a Cupei Mondiale și și-a adjudecat al doilea ei trofeu de acest calibru. Eroul „Furiei Roja” a fost Ferran Torres, care a reușit să înscrie în poarta lui Emiliano Martinez în minutul 106.

Toni Kroos n-a iertat-o pe Argentina după finala Cupei Mondiale

După meci, numeroase personaje din lumea „sportului rege” au venit cu reacții atât în mediul online, cât și la televiziunile la care sunt angajați. Toni Kroos, campion mondial cu Germania în 2014, și-a expus și el opinia pe contul său de X și a transmis un mesaj care deși a avut doar două cuvinte, a fost unul profund.

Fotbalul a câștigat„, a scris fostul jucător de la Real Madrid, care a lăudat-o pe Spania pentru jocul prestat și în același timp a „taxat” stilul practicat de Argentina în finala Cupei Mondiale. Sud-americanii au jucat închis și s-au bazat foarte mult pe forța fizică, însă elevii lui Scaloni nu au reușit să pună aproape deloc în pericol poarta Spaniei.

Reclamă
Reclamă

După 90 de minute, xG-ul Argentinei era de 0, iar primul șut spre poartă a venit cu puțin timp înainte de final, când „pumele” erau obligate să atace pentru a restabil egalitatea.

Pentru Spania, campioana mondială, urmează sărbătoarea la Madrid, unde se vor bucura de titlul mondial câștigat alături de sute de mii de oameni.

A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanulA intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Observator
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Top audiențe CM 2026. Care au fost cele mai urmărite meciuri în România de la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Top audiențe CM 2026. Care au fost cele mai urmărite meciuri în România de la Campionatul Mondial
20:22

Corvinul – Csikszereda 3-0. Hunedorenii au revenit cu victorie în Liga 1 după 34 de ani
20:14

Anunţul neaşteptat despre „bătăuşul” Leandro Paredes după Spania – Argentina: „Dificultăţi să respire”
20:12

Foto„Eurogol” la primul meci al Corvinului în Liga 1 după 34 de ani. Reușită de senzație a hunderoenilor
20:05

Rapid – Sepsi LIVE TEXT (21:30). Daniel Pancu se întoarce în Giuleşti. Echipele de start
19:54

UEFA, în „război” cu FIFA după finala Campionatului Mondial. Motivul pentru care Ceferin nu a asistat la meci
19:22

Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026. Cum arată topul publicat de FIFA
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 VIDEOSpania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze