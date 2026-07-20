80.000.000 pentru jucătorul lui Chivu la Inter dorit şi de Barcelona!

Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Inter ar putea să fie protagonistul unui transfer spectaculos în această vară, iar Cristi Chivu s-ar vedea astfel nevoit să caute un înlocuitor.

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Tehnicianul român a pierdut deja un titular, după ce Denzel Dumfries a fost luat de Real Madrid în schimbul a 20 de milioane de euro, şi trupa italiană caută în continuare un fotbalist cu care să-i facă uitată plecarea olandezului.

Alessandro Bastoni ar putea să fie protagonistul unui transfer important în această vară

După ce perioada de mercato a început cu zvonuri care îl dădeau pe Alessandro Bastoni ca fiind pe lista celor de la Barcelona, fundaşul central italian a rămas în curtea grupării pregătită de Cristi Chivu momentan, însă lucrurile se pot schimba în următoarele zile la 180 de grade.

Cei de la Al Hilal, formaţie care e pregătită de Simone Inzaghi, îl vor pe Bastoni şi ar fi pregătiţi să plătească 80 de milioane de euro în shimbul său, sumă cu care cei de la Inter sunt de acord, din câte se pare, notează presa locală. Saudiţii vor să rezolve afacerea cât mai repede şi asta ar fi totodată o veste bună pentru Cristi Chivu, care ar avea timp mai mult să aducă un înlocuitor.

Inter a pus ochii pe doi jucători din Premier League

Doi dintre fotbaliştii de la Tottenham care au reuşit să aibă evoluţii bune la Cupe Mondială sunt pe lista lui Inter. Djed Spence ar fi dorit pentru banda dreaptă a defensivei, în locul lui Dumfries, iar Cristian Romero e văzut drept un jucător excelent pentru a întări zona centrală a apărării.