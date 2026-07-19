Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”

Simona Halep trăieşte acum o frumoasă poveste de dragoste cu un prosper om de afaceri din România. Relaţia a fost oficializată, după ce cei doi au apărut împreună la finala de la Wimbledon. Între Simona Halep și actualul ei partener, omul de afaceri Dorin Mateiu (58 de ani), există o diferență de vârstă de 24 de ani!

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Despre relaţia celor doi s-a spus imediat că nu ar fi una pe placul lui Stere Halep, tatăl fostei sportive. Diferenţa de vârstă ar fi un obstacol major. Totuşi, de această dată Simona nu a ţinut cont de părerea părintelui ei. Trecutul ei ascunde însă o altă despărţire, cu un bărbat care i-a fost şi atrenor, iar atunci tatăl ei a intervenit decisiv.

Cel care a dat detalii despre relaţia secretă a Simonei Halep a fost chiar tenismenul Ioan Stan, primul antrenor al sportivei.

„Ştiu că a avut o relaţie cu un antrenor tânăr care a antrenat-o înaintea lui Marcu (n.red. – Andrei Mlendea). Nu-mi amintesc cum îl cheamă, dar tatăl ei l-a concediat când a simţit că e ceva între ei. Nu i-a convenit că Simona avea o relaţie cu antrenorul.”, a povestit Ioan Stan în urmă cu ceva vreme.

Andrei Mlendea și Simona Halep au fost împreună timp de trei ani. Aceștia și-au început relația când Simona avea 18 ani.