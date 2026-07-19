Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”

Simona Halep trăieşte acum o frumoasă poveste de dragoste cu un prosper om de afaceri din România. Relaţia a fost oficializată, după ce cei doi au apărut împreună la finala de la Wimbledon. Între Simona Halep și actualul ei partener, omul de afaceri Dorin Mateiu (58 de ani), există o diferență de vârstă de 24 de ani!
Despre relaţia celor doi s-a spus imediat că nu ar fi una pe placul lui Stere Halep, tatăl fostei sportive. Diferenţa de vârstă ar fi un obstacol major. Totuşi, de această dată Simona nu a ţinut cont de părerea părintelui ei. Trecutul ei ascunde însă o altă despărţire, cu un bărbat care i-a fost şi atrenor, iar atunci tatăl ei a intervenit decisiv.
Cel care a dat detalii despre relaţia secretă a Simonei Halep a fost chiar tenismenul Ioan Stan, primul antrenor al sportivei.
„Ştiu că a avut o relaţie cu un antrenor tânăr care a antrenat-o înaintea lui Marcu (n.red. – Andrei Mlendea). Nu-mi amintesc cum îl cheamă, dar tatăl ei l-a concediat când a simţit că e ceva între ei. Nu i-a convenit că Simona avea o relaţie cu antrenorul.”, a povestit Ioan Stan în urmă cu ceva vreme.
Andrei Mlendea și Simona Halep au fost împreună timp de trei ani. Aceștia și-au început relația când Simona avea 18 ani.
„Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari…Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.
Cine este actualul iubit al Simonei Halep, Dorin Mateiu
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
- Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român: „Un locotenent-colonel, cu 5 copii, să trăiască aşa…”
- Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami în timpul unui meci de box fără mănuși
- Ion Țiriac, discurs impresionant la adresa Nadiei Comăneci, după cadoul pe care i l-a făcut: „Regina lumii”
- Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni. Cum arată
- „E perfecțiunea”. Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Nadia Comăneci la 50 de ani de la primul 10. Laude și pentru Ion Țiriac