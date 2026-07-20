Fotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere

Reprezentativa Spaniei, campioana europeană en-titre, a câştigat, duminică, la New Jersey, pentru a doua oară în istorie titlul mondial, învingând în finală Argentina, care era deţinătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. A fost o finală cu un Lionel Messi ineficient, o eliminare la argentinieni şi două goluri anulate.
A urmat festivitatea de premiere, acolo unde Donald Trump a acordat medalii, dar şi trofeul. Cum toată lumea ştie disputa dintre Spania şi Donald Trump, după ce prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a refuzat să acorde ajutor SUA în războiul cu Iran, un gest susprinzător a venit până la urmă din partea taberei Argentinei.
În momentul în care a prmit medalia de Donald Trump, Christian Romero pare că refuză să dea mâna cu preşedintele Americii. Imaginile arată cum tot staff-ul Argentinei îi salută pe Gianni Infantino, apoi pe Donald Trump, nu şi Christian Romero. Acesta îl salută doar pe Gianni Infantino, iar în momentul în care a ajuns în dreptul lui Donald Trump, Christian Romero a dus mâna dreaptă spre medalia care îi era agățată de gât. Donald Trump nu l-a mai salutat nici el.
El Cuti Romero le esquivó el saludo a Donald Trump pic.twitter.com/DCwnFdscyo
— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 19, 2026
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