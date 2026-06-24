Moment tensionat înainte de Anglia – Ghana! Un englez a refuzat să dea mâna cu Thomas Partey

Titular pentru Ghana în al doilea meci al Cupei Mondiale 2026, marţi, Thomas Partey a fost huiduit copios de fanii Angliei. Fundaşul Angliei, Djed Spence, a refuzat, de asemenea, să dea mâna cu jucătorul ghanez, care a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală de către patru femei.
Interzis să intre în Canada, Thomas Partey a putut călători în Statele Unite pentru a înfrunta Anglia în al doilea meci al Ghanei la Cupa Mondială. Titular împotriva echipei Three Lions, marţi, mijlocaşul de la Villarreal a fost vizat deschis de fanii englezi pe stadionul Gillette din Foxborough, lângă Boston. Huiduit aspru imediat ce a fost anunţată echipa de start a Black Stars, mijlocaşul a fost apoi ignorat de Djed Spence în timpul protocolului premergător meciului.
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Djed Spence nu a dat mâna cu Thomas Partey înainte de Anglia – Ghana
Spre deosebire de coechipierii săi de la „Three Lions”, fundaşul lui Tottenham a refuzat să dea mâna cu Thomas Partey înainte de meci, iar fanii de pe stadion l-au huiduit pe ghanez de fiecare dată când a atins mingea în timpul meciului, încheiat la egalitate, scor 0-0.
Acest gest din partea fostului jucător al lui Rennes este probabil explicat prin problemele ghanezului în afara terenului.
Acuzat de patru femei de viol şi agresiune sexuală, fostul jucător al lui Arsenal (2020-2025) a negat acuzaţiile încă de la începutul anchetei, în februarie 2022.
De peste patru ani, autorităţile britanice investighează acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală depuse de trei femei. Deşi numele său nu a fost iniţial dezvăluit de presa engleză, au apărut rapid suspiciuni puternice cu privire la el. Într-atât încât, în august 2022, în timpul unei victorii a echipei Arsenal împotriva Crystal Palace, un avion a survolat Selhurst Park cu un banner foarte explicit: „Scoateţi violatorii de pe teren”.
Numele lui Thomas Partey a ieşit în sfârşit la iveală în acest caz, după plecarea sa de la Arsenal în iulie 2025 şi în timp ce fanii lui Villarreal protestau faţă de transferul său în La Liga. După ce a fost interogat de autorităţi şi eliberat pe cauţiune cu un ordin de restricţie care i-a interzis să contacteze primele trei reclamante, Thomas Partey s-a confruntat cu o a patra acuzaţie de viol în februarie 2026.
Vice-căpitanul echipei naţionale a Ghanei aşteaptă în prezent procesul în Anglia. Nevinovat în aşteptarea audierii sale în instanţă, Thomas Partey este, prin urmare, eligibil să participe pe deplin la Cupa Mondială din 2026 cu Black Stars.
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