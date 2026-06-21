Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Motivul absenţei lui Doku din Belgia – Iran, jucătorul acuzat că a plecat de la Cupa Mondială

Motivul absenţei lui Doku din Belgia – Iran, jucătorul acuzat că a plecat de la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 21 iunie 2026, 23:02

Comentarii
Motivul absenţei lui Doku din Belgia – Iran, jucătorul acuzat că a plecat de la Cupa Mondială

De ce nu a jucat Jeremy Doku în meciul dintre Belgia şi Iran. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jeremy Doku nu a jucat în duelul dintre Belgia şi Iran, de la Cupa Mondială 2026, el fiind unul dintre jucătorii foarte importanţi ai “dracilor roşii”, de la care aşteptările sunt foarte mari în privinţa impactului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul de la Manchester City a fost în centrul unor discuţii intense, asta după ce a spus că vrea să meargă în Belgia în timpul turneului când soţia sa o să nască.

Motivul absenţei lui Jeremy Doku în duelul dintre Belgia şi Iran

Doku are probleme de sănătate după primul meci de la Cupa Mondială, în care Belgia a remizat, 1-1, cu Egipt, iar din această cauză nu a putut să-şi ajute colegii în partida contra celor din Iran. Jucătorul de la Manchester City a acuzat dificultăţi respiratorii şi chiar a fost surprins la antrenamentul de dinaintea meciului cum avea o stare nu tocmai bună, fiind fără vlagă.

Anturajul jucătorului a venit imediat cu lămuriri, mai ales că mulţi au vorbit despre posibilitatea ca fotbalist să fie absent pentru că a plecat din cantonament pentru a fi prezent la naşterea primului său copil, în Belgia, notează presa locală.

Acuzaţii dure adresate lui Jeremy Doku. Scandal cât casa cu jucătorul de la Manchester City

Situaţia prin care trece Jeremy Doku a pornit discuţii intense cu privire la “privilegiul” de care beneficiază fotbalistul pentru că este prezent la Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

“Îmi spui că aceşti jucători au sacrificat totul pentru a ajunge la Cupa Mondială şi acum vrei să plece pentru a tăia un cord ombilical? Este foarte noroc că ai ajuns la Mondial. E un privilegiu incredibil, sute de fotbalişti ar face orice să fie în poziţia ta. Oportunitatea asta ar putea să nu mai fie pentru tine vreodată în viaţă. Vrei să arunci totul pe apa sâmbetei pentru a fi prezent la naşterea copilului tău?”, a spus jurnalistul France Pierron.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham
Fanatik.ro
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham
22:59

Ca în România – Suedia din 1994! Iran a făcut “șah mat” Belgia, dar golul a fost anulat
22:19

Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunţul făcut: “Ne-am înţeles”
22:17

VideoCele mai noi informații din Piața World Cup după victoria Spaniei contra Arabiei Saudite cu 4-0.
21:57

LIVE VIDEOBelgia – Iran 0-0, ACUM, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G
21:08

Trei concluzii după Spania – Arabia Saudită 4-0: revanșa lui Oyarzabal și efectul Yamal
21:07

Inter a trimis oferta pentru starul din Premier League dorit de Chivu, iar răspunsul a venit imediat
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 4 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB