Motivul absenţei lui Doku din Belgia – Iran, jucătorul acuzat că a plecat de la Cupa Mondială

De ce nu a jucat Jeremy Doku în meciul dintre Belgia şi Iran. Foto: Getty Images

Jeremy Doku nu a jucat în duelul dintre Belgia şi Iran, de la Cupa Mondială 2026, el fiind unul dintre jucătorii foarte importanţi ai “dracilor roşii”, de la care aşteptările sunt foarte mari în privinţa impactului.

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Fotbalistul de la Manchester City a fost în centrul unor discuţii intense, asta după ce a spus că vrea să meargă în Belgia în timpul turneului când soţia sa o să nască.

Motivul absenţei lui Jeremy Doku în duelul dintre Belgia şi Iran

Doku are probleme de sănătate după primul meci de la Cupa Mondială, în care Belgia a remizat, 1-1, cu Egipt, iar din această cauză nu a putut să-şi ajute colegii în partida contra celor din Iran. Jucătorul de la Manchester City a acuzat dificultăţi respiratorii şi chiar a fost surprins la antrenamentul de dinaintea meciului cum avea o stare nu tocmai bună, fiind fără vlagă.

Anturajul jucătorului a venit imediat cu lămuriri, mai ales că mulţi au vorbit despre posibilitatea ca fotbalist să fie absent pentru că a plecat din cantonament pentru a fi prezent la naşterea primului său copil, în Belgia, notează presa locală.

Acuzaţii dure adresate lui Jeremy Doku. Scandal cât casa cu jucătorul de la Manchester City

Situaţia prin care trece Jeremy Doku a pornit discuţii intense cu privire la “privilegiul” de care beneficiază fotbalistul pentru că este prezent la Cupa Mondială.