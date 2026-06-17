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Povestea dramatică a lui Aymen Hussein, marcator în Irak – Norvegia! Al-Qaeda i-a omorât tatăl, iar fratele i-a fost răpit

Alex Ioniță Publicat: 17 iunie 2026, 2:38

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Povestea dramatică a lui Aymen Hussein, marcator în Irak – Norvegia! Al-Qaeda i-a omorât tatăl, iar fratele i-a fost răpit

Aymen Hussein a marcat în Irak - Norvegia / Profimedia

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Atacantul irakian Aymen Hussein are o poveste de viață dramatică. Marcatorul din meciul cu Norvegia a trăit un adevărat coșmar, și, de asemenea, a fost la un pas de a nu primi dreptul de a intra în Statele Unite.

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Irak-ul se află în Grupa I de la World Cup 2026, alături de Franța, Norvegia și Senegal. Formația din Asia a debutat la turneul final în compania naționalei lui Erling Haaland.

Aymen Hussein are o poveste dramatică

Aymen Hussein, care a marcat golul de 1-1 în cadrul partidei cu Norvegia, are însă o poveste dramatică.

Tatăl acestuia a fost ofițer în armata irakiană. Acesta a fost ucis de al-Qaeda, în timpul unui atac din anul 2008.

De asemenea, fratele său a fost răpit de ISIS, iar acesta nu a fost găsit nici până în prezent.

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De menționat este și faptul că Aymen Hussein putea să nu aibă dreptul de a intra în Statele Unite, pentru World Cup 2026. Atunci când delegația din Irak a ajuns pe aeroportul din Chicago, Aymen Hussein a fost interogat de polițiștii de frontieră timp de 7 ore, potrivit The Guardian. În cele din urmă, acesta a fost lăsat să intre în țară.

Totuși, Irak-ul nu a intrat în Statele Unite alături de întreaga delegație. Fotograful echipei naționale ar fi fost reținut timp de 10 ore, iar, după mai multe verificări, polițiștii de frontieră nu i-au acordat dreptul de a intra în SUA.

Lotul Irak-ului pentru World Cup 2026

Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)

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Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)

Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)

Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Selecționer: Graham Arnold

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