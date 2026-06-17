Povestea dramatică a lui Aymen Hussein, marcator în Irak – Norvegia! Al-Qaeda i-a omorât tatăl, iar fratele i-a fost răpit

Atacantul irakian Aymen Hussein are o poveste de viață dramatică. Marcatorul din meciul cu Norvegia a trăit un adevărat coșmar, și, de asemenea, a fost la un pas de a nu primi dreptul de a intra în Statele Unite.

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Irak-ul se află în Grupa I de la World Cup 2026, alături de Franța, Norvegia și Senegal. Formația din Asia a debutat la turneul final în compania naționalei lui Erling Haaland.

Aymen Hussein are o poveste dramatică

Aymen Hussein, care a marcat golul de 1-1 în cadrul partidei cu Norvegia, are însă o poveste dramatică.

Tatăl acestuia a fost ofițer în armata irakiană. Acesta a fost ucis de al-Qaeda, în timpul unui atac din anul 2008.

De asemenea, fratele său a fost răpit de ISIS, iar acesta nu a fost găsit nici până în prezent.