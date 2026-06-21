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Scandal după meciul arbitrat de Istvan Kovacs! Un jucător, cu lacrimi în ochi: “Nu poți să te pregătești așa”

Andrei Nicolae Publicat: 21 iunie 2026, 17:48

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Scandal după meciul arbitrat de Istvan Kovacs! Un jucător, cu lacrimi în ochi: Nu poți să te pregătești așa

Ali Abdi, jucătorul Tunisiei, în timpul unui interviu / X @TounesKhadra

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Ali Abdi, fundașul naționalei din Tunisia, a avut un mesaj extrem de tranșant după ce echipa sa a fost învinsă din nou la scor la Campionatul Mondial, scor 0-4 cu Japonia. Jucătorul ce evoluează la LOSC Lille a făcut praf oamenii care se ocupă de destinele fotbalului din țara sa, acuzând și modul în care s-a făcut selecția la partidele premergătoare turneului final.

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Tunisia a fost din nou demolată la World Cup 2026 și a fost eliminată din faza grupelor a competiției. După 1-5 cu Suedia în prima etapă, naționala din nordul Africii l-a înlocuit pe Sabri Lamouchi cu Herve Renard pe banca tehnică și spera să se redereseze cu Japonia, însă nu a fost cazul, pierzând cu 0-4 meciul 1.000 din istoria turneului final care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs.

Un jucător tunisian, acuzații dure către federație și fostul selecționer

După meciul disputat în Mexic, un fotbalist al Tunisiei, fundașul stânga Ali Abdi, a avut o recție extrem de vehementă asupra modului în care federația a gestionat pregătirea Cupei Mondiale. Deși nu i-a rostit numele, apărătorul l-a “înțepat” și pe Sabri Lamouchi, selecționerul venit la începutul anului și demis după prima etapă.

Antrenorul francez a ales să mizeze pe mulți jucători fără experiență la echipa națională când a alcătuit lotul pentru World Cup 2026, iar asta l-a scos din minți pe Abdi.

Vreau să le cer scuze fanilor, ce ni se întâmplă este de neînțeles. Vreau să îmi cer scuze fanilor tunisieni, nu celor care împrăștie zvonuri în stânga și în dreapta. Nu avem timp să lucrăm, distrugem tot și reconstruim în loc să corectăm greșelile.

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Venim să jucăm la Cupa Mondială cu jucători care nu au mai evoluat niciodată împreună. Să construiești o echipă competitivă neceistă timp și stabilitate. Nu poți să te pregătești pentru Cupa Mondială jucând câteva meciuri împotriva unor adversari care se pregătesc de ani de zile“, a spus apărătorul celor de la Lille, potrivit RMC Sport.

În timp ce își susținea discursul, Abdi părea extrem de afectat, luând la un moment dat o pauză pentru a-și șterge lacrimile din ochi.

Odată eliminată, Tunisia mai are un meci de disputat la Cupa Mondială, cel din ultima etapă din faza grupelor contra Olandei, care va avea loc pe 26 iunie, de la ora 02:00.

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