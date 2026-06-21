Scandal după meciul arbitrat de Istvan Kovacs! Un jucător, cu lacrimi în ochi: “Nu poți să te pregătești așa”

Ali Abdi, fundașul naționalei din Tunisia, a avut un mesaj extrem de tranșant după ce echipa sa a fost învinsă din nou la scor la Campionatul Mondial, scor 0-4 cu Japonia. Jucătorul ce evoluează la LOSC Lille a făcut praf oamenii care se ocupă de destinele fotbalului din țara sa, acuzând și modul în care s-a făcut selecția la partidele premergătoare turneului final.

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Tunisia a fost din nou demolată la World Cup 2026 și a fost eliminată din faza grupelor a competiției. După 1-5 cu Suedia în prima etapă, naționala din nordul Africii l-a înlocuit pe Sabri Lamouchi cu Herve Renard pe banca tehnică și spera să se redereseze cu Japonia, însă nu a fost cazul, pierzând cu 0-4 meciul 1.000 din istoria turneului final care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs.

Un jucător tunisian, acuzații dure către federație și fostul selecționer

După meciul disputat în Mexic, un fotbalist al Tunisiei, fundașul stânga Ali Abdi, a avut o recție extrem de vehementă asupra modului în care federația a gestionat pregătirea Cupei Mondiale. Deși nu i-a rostit numele, apărătorul l-a “înțepat” și pe Sabri Lamouchi, selecționerul venit la începutul anului și demis după prima etapă.

Antrenorul francez a ales să mizeze pe mulți jucători fără experiență la echipa națională când a alcătuit lotul pentru World Cup 2026, iar asta l-a scos din minți pe Abdi.

“Vreau să le cer scuze fanilor, ce ni se întâmplă este de neînțeles. Vreau să îmi cer scuze fanilor tunisieni, nu celor care împrăștie zvonuri în stânga și în dreapta. Nu avem timp să lucrăm, distrugem tot și reconstruim în loc să corectăm greșelile.