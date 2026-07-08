Lionel Messi, dat de gol de un coechipier, după remontada Argentinei: “E ultima sa Cupă Mondială”

După calificarea Argentinei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a confirmat marţi seara că Lionel Messi joacă ultima sa Cupă Mondială cu echipa Albiceleste, chiar dacă Messi însuşi nu a anunţat încă nimic despre viitorul său.

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Intervievat la zona mixtă după victorie dificilă obţinută împotriva Egiptului, scor 3-2, Lautaro Martinez a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viitorul coechipierului său de la echipa naţională. Lionel Messi.

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Lautaro Martinez a făcut anunţul: “Este ultima Cupă Mondială a lui Lionel Messi”

Chiar dacă acesta nu a confirmat faptul că joacă ultima Cupă Mondială din cariera sa, Martinez şi-a asumat responsabilitatea de a face acest lucru în faţa jurnaliştilor, într-un comentariu despre importanţa lui Messi pentru echipă şi prestaţia acestuia împotriva egiptenilor: „Este impresionant. Impresionant şi i-am spus, chiar şi pe teren, că a meritat”, a declarat Lautaro Martinez presei.

„O merită pentru cine este, pentru ceea ce aduce echipei, pentru că este ultima sa Cupă Mondială şi pentru că este liderul nostru. Şi încercăm să-l susţinem şi să dăm întotdeauna tot ce avem mai bun”, a spus atacantul lui Inter Milano.