Home | Alte sporturi | Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026. Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026. Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Alex Masgras Publicat: 27 mai 2026, 8:27 / Actualizat: 27 mai 2026, 11:21

Comentarii
Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026. Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Sidney Crosby / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă a ajuns în faza sferturilor de finală. Marţi au avut loc ultimele meciuri din faza grupelor, care au stabilit ultimele echipe calificate, dar şi meciurile din sferturile de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate cele patru sferturi de finală vor avea loc joi, 28 mai, LIVE în AntenaPLAY. Printre acestea se numără şi duelul dintre Canada şi SUA, o reeditare a finalei olimpice de la Jocurile Olimpice de anul acesta de la Milano Cortina. Atunci, americanii s-au impus cu 2-1 în prelungiri, graţie golului marcat de Jack Hughes.

Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026

Ziua de joi începe la ora 17:20, cu primele două meciuri. La Zurich va avea loc partida dintre Finlanda (locul 2, Grupa A) şi Cehia (locul 3, Grupa B). Tot de la aceeaşi oră, dar la Fribourg, va avea loc partida dintre Canada (locul 1, Grupa B) şi SUA (locul 4, Grupa A).

Cu toate acestea, doar trei jucători au fost în loturile din luna februarie: Matthew Tkachuk la americani şi Macklin Celebrini şi Sidney Crosby la canadieni. Crosby nu a jucat însă în semifinale şi finală, fiind accidentat în sfertul cu Cehia.

Reclamă
Reclamă

De la ora 21:20 vor avea loc celelalte două sferturi de finală ale Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă. Elveţia (locul 1, Grupa A), ţara gazdă, va juca împotriva Suediei (locul 4, Grupa B), la Zurich, în timp ce Norvegia (locul 2, Grupa B) va juca împotriva Letoniei (locul 3, Grupa A), în ultimul meci organizat de Fribourg la acest Campionat Mondial.

Semifinalele competiţiei vor avea loc sâmbătă, în timp ce marea finală se va juca duminică. Toate aceste trei partide se vor disputa la Zurich.

Marea Britanie şi Italia, echipele care au promovat anul trecut în elita hocheiului mondial, după turneul de la Sf. Gheorghe, nu au făcut faţă anul acest şi au retrogradat, urmând să revină în 2027 în Divizia I/A. Locul acestora va fi luat de Kazahstan şi Ucraina.

Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoaseCum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase
Reclamă

Programul fazelor eliminatorii de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă 2026

  • Finlanda – Cehia (17:20)
  • Canada – SUA (17:20)
  • Elveţia – Suedia (21:20)
  • Norvegia – Letonia (21:20)
  • Semifinala 1 (30 mai, 16:20)
  • Semifinala 2 (30 mai, 21:00)
  • Finala (31 mai, 16:30)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
Observator
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid. Teoria conspirației care a luat amploare
Fanatik.ro
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid. Teoria conspirației care a luat amploare
11:14

Ionuţ Chirilă nu s-a ferit de cuvinte după ce Craiova a devenit campioană: “Nu merita nimeni”
10:59

Jucătorul de 2 milioane de euro de la FCSB “se dă accidentat”. Gigi Becali: “Am fost păcălit”
10:39

Anunţ bombă din Italia. Antrenorul dorit de FCSB ar putea ajunge la o altă echipă din România
10:38

Federico Valverde, despre bătaia cu Tchouameni: “Uneori trebuie să treci prin asta pentru a învăţa”
10:13

Fotbalistul de națională de la Universitatea își anunță plecarea: “Nu știu dacă voi rămâne la Craiova”
10:05

VideoRoad to World Cup: O lungă aşteptare
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby 4 EXCLUSIVDecizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB 5 Manchester City a semnat deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola! Fabrizio Romano dă vestea: “100% confirmat” 6 Exod la Manchester City! După Guardiola, clubul a anunțat oficial alte 5 plecări
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total