Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026. Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă a ajuns în faza sferturilor de finală. Marţi au avut loc ultimele meciuri din faza grupelor, care au stabilit ultimele echipe calificate, dar şi meciurile din sferturile de finală.
Toate cele patru sferturi de finală vor avea loc joi, 28 mai, LIVE în AntenaPLAY. Printre acestea se numără şi duelul dintre Canada şi SUA, o reeditare a finalei olimpice de la Jocurile Olimpice de anul acesta de la Milano Cortina. Atunci, americanii s-au impus cu 2-1 în prelungiri, graţie golului marcat de Jack Hughes.
Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial de hochei 2026
Ziua de joi începe la ora 17:20, cu primele două meciuri. La Zurich va avea loc partida dintre Finlanda (locul 2, Grupa A) şi Cehia (locul 3, Grupa B). Tot de la aceeaşi oră, dar la Fribourg, va avea loc partida dintre Canada (locul 1, Grupa B) şi SUA (locul 4, Grupa A).
Cu toate acestea, doar trei jucători au fost în loturile din luna februarie: Matthew Tkachuk la americani şi Macklin Celebrini şi Sidney Crosby la canadieni. Crosby nu a jucat însă în semifinale şi finală, fiind accidentat în sfertul cu Cehia.
De la ora 21:20 vor avea loc celelalte două sferturi de finală ale Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă. Elveţia (locul 1, Grupa A), ţara gazdă, va juca împotriva Suediei (locul 4, Grupa B), la Zurich, în timp ce Norvegia (locul 2, Grupa B) va juca împotriva Letoniei (locul 3, Grupa A), în ultimul meci organizat de Fribourg la acest Campionat Mondial.
Semifinalele competiţiei vor avea loc sâmbătă, în timp ce marea finală se va juca duminică. Toate aceste trei partide se vor disputa la Zurich.
Marea Britanie şi Italia, echipele care au promovat anul trecut în elita hocheiului mondial, după turneul de la Sf. Gheorghe, nu au făcut faţă anul acest şi au retrogradat, urmând să revină în 2027 în Divizia I/A. Locul acestora va fi luat de Kazahstan şi Ucraina.
Programul fazelor eliminatorii de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă 2026
- Finlanda – Cehia (17:20)
- Canada – SUA (17:20)
- Elveţia – Suedia (21:20)
- Norvegia – Letonia (21:20)
- Semifinala 1 (30 mai, 16:20)
- Semifinala 2 (30 mai, 21:00)
- Finala (31 mai, 16:30)
