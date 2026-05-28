FC Argeș a rămas fără golgheter: „Da, a plecat”

FC Argeș a încheiat sezonul pe poziția a șasea, devenind prima echipă din istoria Ligii 1 care joacă în play-off la prima stagiune de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Piteștenii vor încerca să mențină ritmul ridicat și din vară, dar acest lucru va fi destul de dificil. S-a înregistrat și prima plecare de la echipa lui Bogdan Andone.

Adel Bettaieb a plecat de la FC Argeș

FC Argeș a rămas fără golgheter, asta după ce contractul lui Adel Bettaieb a expirat. Fotbalistul cu 12 goluri marcate în acest sezon de Liga 1 avea mai multe propuneri din străinătate, motiv pentru care nu a vrut să audă de o discuție privind prelungirea contractului.

Anunțul a fost făcut de către Daniel Stanciu. Cu o cotă de piață de 700.000 de euro, atacantul a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Bogdan Andone.

„Da, a plecat. I-a expirat contractul. Nu știu unde pleacă”, a confirmat Daniel Stanciu, potrivit digisport.ro.