„E un eșec dureros”. Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după eliminarea surpriză de la Roland Garros

“Nu mai aveam energie”, a declarat italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial al tenisului masculin, după ce a fost eliminat suprinzător joi în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros de argentinianul Juan Manuel Cerundolo, în cinci seturi, cu 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, informează L’Equipe.

“Nu mă simţeam prea bine pe teren, sunt lucruri care se întâmplă. În setul al treilea am început bine, dar am avut dificultăţi. Îl felicit, pentru că merită, meciul lui a fost solid, asta e situaţia, acesta e sportul”, a afirmat Sinner într-o conferinţă de presă după meci.

Prima reacție a lui Jannik Sinner, după eliminarea din turul doi de la Roland Garros

“Mă simţeam rău, capul mi se învârtea, nu mai aveam energie, nu ieşea nimic. Am încercat să servesc pentru meci, dar nu aveam prea multă energie, am lăsat să-mi scape setul al patrulea, primul ghem al setului al cincilea a fost foarte bun, nu am putut să rezist şi totul a început să se destrame. Când m-am trezit, nu mă simţeam prea bine. Nu am dormit prea bine. În turneele de Mare Şlem există întotdeauna zile în care nu te simţi bine şi asta mi s-a întâmplat mie. Am suferit un eşec dureros şi asta a fost tot. Era cald, dar nu chiar atât de cald, condiţiile erau bune pentru joc, am fost eu, astăzi, aşa s-a întâmplat”, a spus italianul.

Întrebat dacă situaţia a fost diferită faţă de alte momente în care a fost în dificultate, ca la Shanghai anul trecut şi la Openul Australiei în 2026, el a răspuns: “În Shanghai era foarte umed; în Australia era foarte cald, îmi amintesc. E diferit pe suprafaţa hard, unde căldura vine de jos. Aici era cald, dar era suportabil, nu muream de căldură. E greu de acceptat, având în vedere poziţia mea, dar aşa stau lucrurile. Nu voi juca multe turnee înainte de Wimbledon, voi avea nevoie de timp să mă recuperez complet.”

“Încerc mereu să văd ce este pozitiv. Am jucat bine, câştigând trei turnee pe această suprafaţă, zgura. La începutul turneului, jucam bine, mă mişcam bine, dar astăzi a fost o zi cu totul diferită, care nu ar fi trebuit să se întâmple. Am nevoie de timp să văd ce a mers prost şi, de asemenea, aspectele pozitive. În ceea ce priveşte lucrurile pozitive, voi putea să mă antrenez câteva săptămâni înainte de Wimbledon”, a spus numărul 1 mondial.