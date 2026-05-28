Gică Hagi, cerință specială pentru jucătorii naționalei. Dezvăluirile lui Valentin Mihăilă: „Am vorbit la prima ședință”

Valentin Mihăilă a dezvăluit care a fost marea cerință a lui Gică Hagi de la jucătorii naționalei. „Regele” se pregătește de debutul în noul mandat, România urmând să întâlnească Georgia pe 2 iunie, la Tbilisi. Meciul amical va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 20:00.

Valentin Mihăilă s-a declarat încântat, după primul antrenament avut sub comanda lui Gică Hagi. Mijlocașul de la Rizespor a dezvăluit care a fost mesajul pe care selecționerul l-a transmis „tricolorilor”.

Gică Hagi, cerință specială pentru jucătorii naționalei

Concret, Gică Hagi le-a cerut jucătorilor să creeze o identitate clară de joc la echipa națională. Valentin Mihăilă a transmis că acesta a fost mesajul principal transmis de selecționer, la prima ședință avută în cantonamentul „tricolorilor” de la Mogoșoaia.

„Un contact foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult primul antrenament alături de el. Atmosferă pozitivă. Trebuie să ne descoperim unul pe altul și să vedem ce va schimba la noi.

Din ce am văzut și din ce am apucat să vorbim sunt multe lucruri pe care vrea să le implementeze în grup și sper să iasă bine.