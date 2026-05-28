Gică Hagi, cerință specială pentru jucătorii naționalei. Dezvăluirile lui Valentin Mihăilă: „Am vorbit la prima ședință”

Viviana Moraru Publicat: 28 mai 2026, 18:50

Gică Hagi, la antrenamentul naționalei/ Facebook Echipa Națională

Valentin Mihăilă a dezvăluit care a fost marea cerință a lui Gică Hagi de la jucătorii naționalei. „Regele” se pregătește de debutul în noul mandat, România urmând să întâlnească Georgia pe 2 iunie, la Tbilisi. Meciul amical va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 20:00.

Valentin Mihăilă s-a declarat încântat, după primul antrenament avut sub comanda lui Gică Hagi. Mijlocașul de la Rizespor a dezvăluit care a fost mesajul pe care selecționerul l-a transmis „tricolorilor”.

Concret, Gică Hagi le-a cerut jucătorilor să creeze o identitate clară de joc la echipa națională. Valentin Mihăilă a transmis că acesta a fost mesajul principal transmis de selecționer, la prima ședință avută în cantonamentul „tricolorilor” de la Mogoșoaia.

Un contact foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult primul antrenament alături de el. Atmosferă pozitivă. Trebuie să ne descoperim unul pe altul și să vedem ce va schimba la noi.

Din ce am văzut și din ce am apucat să vorbim sunt multe lucruri pe care vrea să le implementeze în grup și sper să iasă bine.

Trebuie să ne bazăm pe principiile pe care vrea să le implementeze și pe joc, care nu cred că o să se vadă de la început. Ai nevoie de timp pentru a te acomoda și aceste două amicale sunt bine-venite pentru a pregăti ceea ce va urma în toamnă.

Identitate. Asta am și vorbit în prima ședință cu mister. Vrea să creăm o identitate și să fim siguri pe acea identitate, să fim siguri de ceea ce vrem să facem în teren, să știm ce fel de jucători suntem și să avem o mentalitate de învingători”, a declarat Valentin Mihăilă, într-un interviu pentru FRF TV.

Meciul cu Georgia va fi debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat. După partida cu Georgia, România va juca acasă cu Ţara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua.

Ionuţ Radu şi Dennis Man, OUT la meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

FRF a anunţat oficial că Dennis Man şi Ionuţ Radu vor rata meciul cu Georgia, care se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00.

“Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, a transmis FRF, pe contul de Facebook al echipei naţionale.

