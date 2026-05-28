„Fanii sunt cel mai bun lucru al Stelei!” Și-a încheiat aventura în Ghencea, dar e uimit: „N-am mai văzut așa ceva”

Steaua București încă așteaptă deblocarea situației administrative pentru a putea obține dreptul de promovare în Liga 1. Până atunci, bugetul clubului a fost redus, iar echipa de fotbal se află într-o perioadă de tranziție. Contractele celor mai mulți dintre jucători au ajuns la final, iar clubul „nu are momentan resurse financiare suficiente” pentru a le prelungi, după cum anunța comandantul Eduard Danilof într-o discuție cu Antena Sport.
Astfel, jucătorii străini care au evoluat pentru Steaua au părăsit deja România după încheierea sezonului. Unul dintre ei este fundașul central spaniol Nacho Bonet, care a venit în iarnă la clubul „militar”.
Nacho Bonet, după aventura la Steaua: „Nu am văzut niciodată așa ceva!”
Originar din Insulele Baleare și crescut la juniorii lui Real Mallorca, Bonet așteaptă acum și alte oferte, dar spune că a rămas impresionat de experiența trăită în România. „Au fost niște luni foarte bune la Steaua, a fost o aventură pe placul meu”, a declarat apărătorul spaniol pentru Antena Sport.
„Fanii sunt cel mai bun lucru pe care îl are Steaua. Am apreciat foarte mult că ne încurajează atât de vocal și că vin peste tot după noi. Eu nu am văzut niciodată așa ceva”, a mai zis Nacho Bonet, care în afară de Mallorca, a mai jucat la diverse echipe din Catalonia, cea mai cunoscută fiind Sabadell.
Nacho Bonet s-a impus la Steaua în ultima parte a sezonului
Sosit la final de ianuarie în Ghencea, de la CF Can Vidalet, Nacho Bonet a evoluat în șapte meciuri pentru Steaua, de șase ori ca titular. Ibericul s-a impus în echipa lui Daniel Oprița în a doua parte a play-offului din Liga 2. A fost integralist în trei dintre ultimele cinci meciuri, reușind și o pasă de gol în meciul din deplasare cu FC Bihor (3-3).
În vârstă de 24 de ani, Bonet spunea, la momentul în care a semnat cu Steaua, că nu avea cum să refuze o asemenea mutare. „Lumea știe de Steaua pentru că a câștigat Cupa Campionilor în fața Barcelonei. Clubul e faimos în Spania, oricine se pricepe la fotbal a auzit de Steaua. Pentru mine, e o onoare să joc la o echipă care a cucerit trofeul CCE. Totodată, e și o mare responsabilitate”, explica fundașul mallorquin, pentru Antena Sport.
